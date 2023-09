Le Migliori Pizzerie di Verona e dintorni premiate dal Gambero Rosso

Verona, conosciuta per la sua storia, la sua arte e la sua cultura, è anche una città dove la pizza ha un posto speciale. La guida Migliori Pizzerie d'Italia di Gambero Rosso 2024 presentata oggi conferma che la provincia scaligera è terra di pizzaioli, un primato che oramai contende solo a Napoli. I maestri dell'arte bianca dedicano anima e corpo al perfezionamento della lievitazione, cottura, farcitura. La qualità nella nostra provincia cresce sempre più.

Migliori pizzerie d'Italia

Le migliori delle pizzerie che hanno ricevuto i tre spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono solo 4 con un punteggio di 96/100.

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR)

I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta)

Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

I Tigli – San Bonifacio (VR)

Ecco la lista delle pizzerie veronesi premiate dal Gambero Rosso con le relative descrizioni e punteggi:

Renato Bosco Bakery - San Martino Buon Albergo (94)

Guglielmo & Enrico Vuolo - Verona (91)

30 11 Donatelli - San Giovanni Lupatoto (87)

Du De Cope - Verona (86)

30 11 Pizza & Birra - San Giovanni Lupatoto (86)

Araldo Arte del Gusto - Bosco Chiesanuova (86)

Forno Atipico di Alberto Olivieri - Oppeano (85)

Settimo Cielo - Pescantina (85)

In Granum - Bussolengo (84)

Assaporito - Verona (82)

Al Borgo 1964 - Cerea (80)

Leon d’Oro - Verona (79)

Il Chiostro - Sanguinetto (78)

Da Salvatore - Verona (76)

1. Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo (96) Situata a San Martino Buon Albergo, questa pizzeria è famosa per la sua pizza crunch. Croccante e leggera, offre ingredienti di qualità come la salicornia, alici impanate e fritte e zeste di limone.

2. Renato Bosco Bakery - San Martino Buon Albergo (94) Sempre a San Martino Buon Albergo, questa bakery offre una pizza con una croccantezza esagerata e un’alveolatura eccellente. Non perdete la pizza con burrata, speck e semi misti.

3. Guglielmo & Enrico Vuolo - Verona (91) Nel cuore di Verona, questa pizzeria offre una deliziosa pizza napoletana. La Oceano, con baccalà affumicato, alghe, pepe rosa e basilico, è assolutamente da provare.

4. 30 11 Donatelli - San Giovanni Lupatoto (87) A San Giovanni Lupatoto, questa pizzeria è famosa per la sua pizza con tonno, cipolla in agro e croccante di porro su base bianca. Un'altra specialità è la melanzana cotta a vapore con datterini affumicati e parmigiano reggiano.

5. Du De Cope - Verona (86) Situata nella Galleria Pellicciai a Verona, questa pizzeria offre una vasta gamma di pizze con ingredienti scelti e di qualità.

6. 30 11 Pizza & Birra - San Giovanni Lupatoto (86) Ubicata a San Giovanni Lupatoto, questa pizzeria combina la passione per la pizza con quella per la birra. La pizza con pomodoro, mozzarella, alici, capperi e olive taggiasche è un must.

7. Araldo Arte del Gusto - Bosco Chiesanuova (86) Nel pittoresco paese di Bosco Chiesanuova, Araldo Arte del Gusto offre una pizza che è un'opera d'arte culinaria. La pizza con pomodoro, mozzarella, acciughe e olive è una delle preferite dai clienti.

8. Forno Atipico di Alberto Olivieri - Oppeano (85) Situato a Oppeano, questo forno offre una pizza che combina tradizione e innovazione. La pizza con pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e rucola è un classico che non delude mai.

9. Settimo Cielo - Pescantina (85) A Pescantina, Settimo Cielo offre una vista panoramica mentre gusti la tua pizza. La specialità della casa è la pizza con pomodoro, mozzarella, funghi porcini e tartufo.

10. In Granum - Bussolengo (84) In Granum, situato a Bussolengo, è conosciuto per la sua pizza croccante e saporita. La pizza con pomodoro, mozzarella, salame piccante e peperoni è una delle più richieste.

11. Assaporito - Verona (82) Nel cuore di Verona, Assaporito offre una pizza che combina sapori tradizionali con un tocco moderno. La pizza con pomodoro, mozzarella, salsiccia e funghi è un classico intramontabile.

12. Al Borgo 1964 - Cerea (80) Situata a Cerea, questa storica pizzeria ha mantenuto la tradizione nel corso degli anni. La pizza margherita è semplice ma deliziosa, con pomodoro, mozzarella e basilico.

13. Leon d’Oro - Verona (79) Leon d’Oro, nel cuore di Verona, è una pizzeria tradizionale che offre una vasta gamma di pizze. La pizza con pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi è una delle preferite.

14. Il Chiostro - Sanguinetto (78) A Sanguinetto, Il Chiostro offre una pizza in un ambiente tranquillo e rilassante. La pizza con pomodoro, mozzarella, olive e capperi è perfetta per una serata in compagnia.

15. Da Salvatore - Verona (76) Da Salvatore, situato a Verona, è una pizzeria tradizionale con una lunga storia. La pizza con pomodoro, mozzarella e acciughe è un classico che non passa mai di moda.

La guida Migliori Pizzerie d'Italia Gambero Rosso

La pizza non conosce declino, anzi è capace di reinventarsi grazie all’abilità e alla creatività dei maestri pizzaioli che, usando sapientemente impasti, lavorazioni e lieviti, riescono a rendere ancora più speciale e unico il piatto più amato al mondo. Premiate le insegne capaci di mantenere un legame col territorio, il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti; importante anche la cottura: sia nel forno a legna che nel forno elettrico, il bravo pizzaiolo sa come cuocere al meglio il prodotto; profumo, leggerezza e consistenza, gli elementi esaminati all’assaggio secondo le caratteristiche dei singoli stili di pizza; e infine il servizio: la pizza servita in spicchi a degustazione è stata arma rivoluzionaria nel mondo delle pizzerie, base da condire principalmente fuori dal forno con abbinamenti pensati come per veri e propri piatti d’alta cucina. Sono 735 i locali esaminati, valutati secondo: lavoro, ricerca delle materie prime per l’impasto e la lievitazione. Nella classifica con un punteggio espresso in centesimi, i Tre Spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono 103, mentre le Tre Rotelle, ossia le migliori pizzerie al taglio sono 14.