Dove trovare la migliore colomba artigianale di Verona

La Colomba pasquale di Verona è un dolce con un impasto molto simile a quello della Fugassa o Veneziana, si sostiene che un dolce lievitato come quello che è ormai un simbolo della Pasqua ovunque fosse comune nei forni veronesi già nell’Ottocento. La ricetta originale veronese vuole un impasto più ricco di burro e spesso profumato dal burro di cacao. Ecco alcuni indirizzi per trovare le Colombe più buone made in Verona.

Infermentum

Nei dolci artigianali mescolano un pizzico di gusto personale e il lievito madre a ingredienti di qualità, ed ecco una colomba che sorprende per bontà. Si trova Classica, e sono i sapori semplici che si rivelano i più straordinari. Dal bouquet aromatico e la nota agrumata, è la perfezione per chi cerca il gusto tradizionale. La Colomba ai Tre Cioccolati è di sicuro la più golosa, una soffice delizia ripiena di cioccolato al latte, bianco e fondente avvolta nel profumo d’arancia. La versione all'Albicocca ha una fragranza delicata. La copertura delle colombe è glassata all’amaretto, con fettine di mandorle pelate, una croccantezza vicino alla perfezione. Infermentum, Via Nicolò Copernico, 38 Stallavena VR

Panificio Pasticceria Segala

Ciò che rende speciale la colomba dell'antico Panificio Segala inimitabile sono il lievito madre e l’altissima qualità delle materie prime. Il “Panificio di Cavalo” tramanda la ricetta di generazione in generazione e da sempre chiunque l’assaggi si sorprende per la sua leggerezza. Si trava nelle varianti: Classica, Uva Cilena al Rhum, Albicocca & Cioccolato Fondente, Pesca & Amaretto, Amarena, Lampone e Cioccolato, Cioccolato & Cardamomo. Panificio Pasticceria Segala Via Volpara, 13 Fumane Cavalo VR

Giancarlo Perbellini

Lo chef veronese propone da sempre lievitati da premio, oltre alla clasica c'è una variante all’arancia con scorze candite tagliate a losanghe, vaniglia del Madagascar e un burro particolarmente profumato, senza l’aggiunta di ulteriori aromi. E una al cioccolato, con all’interno una piccola perla e un cubettato, che conferiscono al contempo rotondità e acidità e che dissolvendosi nell’impasto in maniera diversa, creano un gioco di consistenze sorprendente. Per i golosi locali, arriva anche una versione, disponibile solo in pasticceria, con zabaglione e cioccolato. Pasticceria Perbellini Via Muselle, 130 Isola Rizza VR

Pasticceria Scarpato

Colomba Scarpato è creata con l'antica ricetta di Verona. All’apertura si presenta soffice, delicata ed elastica con un’alveolatura che denota una lunga lievitazione e la cottura lenta. L’aroma fresco e dolce dei canditi d’arancia incontra il sapore di un soffice impasto, ricoperto con una croccante glassa di amaretto, zucchero in granella e mandorle italiane. La fragranza tipica dei prodotti da forno si fonde in modo armonico con il sentore di vaniglia, burro fresco, canditi, note agrumate, e sbuffi di mandorla e miele. Pasticceria Scarpato Via Olmetto, 27 Villa Bartolomea VR

Pasticceria Lorenzetti

Il Maestro pasticcere Daniele Lorenzetti sforna la nuova colomba con albicocche semicandite, leggera e dal gusto originale. Oltre a questa, si può scegliere la colomba classica artigianale, al gianduia, pere e cioccolato e al Recioto, vino tipico della tradizione veronese. Pasticceria Lorenzetti Viale Olimpia, 6 San Giovanni Lupatoto VR

Da segnare il Panificio Tessari - Pane, dolci artigianali e tradizionali, prodotti tipici di Verona in Via Santo Stefano, 36 Monteforte d'Alpone VR

La storia della Colomba di Verona

La colomba fu creata a Verona, alla fine dell’Ottocento. La sua origine risale ai pani della tradizione egiziana e greca, che continuò poi con quella romana e avevano funzioni magiche e votive. Queste tradizioni, mutate nei significati, si mantennero col Cristianesimo e nel periodo pasquale a Verona cominciarono ad impastare dei pani dolci. Nella seconda metà dell’Ottocento, con l’introduzione del lievito di birra in sostituzione del lievito naturale e il progress, le tecniche dolciarie andarono sempre più raffinandosi con l’aggiunta di mandorle, nocciole e frutta candita.

RICETTA - La “colomba pasquale di Verona” è espressione di un alto livello di pasticceria artigianale. Gli ingredienti sono: farina, lievito madre (succo di mela, farina, acqua), tuorlo d’uova, zucchero, burro, miele, sale, vaniglia, burro di cacao, mandorle, nocciole ermelline, albume, amido di mais, frutta candita.

Si impastano tutti gli ingredienti assieme per tre volte e si fa lievitare. Al termine, dopo un riposo in cella per circa 45 minuti, si esegue la pezzatura “a colomba” e dopo oltre 10-12 ore di lievitazione si glassa il tutto con mandorle, nocciole ermelline, amido e albume quindi si inforna.

Ottima accompagnata con vino dolce frizzante