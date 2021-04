Da Giorgio Panariello a Maria De Filippi,i vip in campo a sostenere le attività della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Dallo spettacolo allo sport sono numerosi i personaggi scesi in campo per sostenere le attività della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - LNDC Animal Protection

Gli animali stanno diventando sempre di più parte integrante delle nostre famiglie, presenze centrali e benefiche che arricchiscono la vita in modo unico, grazie a un’ineguagliabile capacità di amare incondizionatamente, portando ogni giorno allegria, stabilità e sostegno nelle case di milioni di persone. Ma, purtroppo, crescono sempre di più anche i soprusi, i maltrattamenti, le ingiustizie e gli abbandoni. Per questo la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – diventata recentemente LNDC Animal Protection per includere e proteggere tutti gli animali – ha lanciato la campagna ‘Firma la tua dichiarazione d’amore’ per sostenere le numerose e capillari attività che, da oltre 70 anni, sono necessarie a garantire cure mediche, cibo e assistenza agli animali abbandonati e maltrattati in tutta Italia, permettendo la costruzione di nuovi rifugi, centri di accoglienza e oasi per animali condannati altrimenti a morire, rendendo possibile soccorrerne tantissimi in caso di emergenze e calamità naturali. Per questo sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di aiutare LNDC Animal Protection a diffondere il messaggio chiave di questa campagna: aiutare chi aiuta. Dall’attore, conduttore e regista Giorgio Panariello, presidente onorario LNDC che ha supportato l’iniziativa comunicandola sui propri profili social, a Massimo Wertmuller, attore e doppiatore italiano nipote della grande regista Lina, che ha dato la propria voce per raccontare nell’emozionante video della campagna ‘Firma la tua dichiarazione d’amore’ perché sia così essenziale dare il proprio aiuto, fino a Samantha de Grenet, modella e conduttrice recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, neo ambassador.

Ma non solo. Video, fotografie e storie sono state postate e condivise sui profili social ufficiali di altri personaggi dal folto seguito, come l’influencer Carolina Ogliaro, fashion e beauty editor, Claudia Dionigi di Uomini e Donne, la tennista Corinna Dentoni e, ancora, la conduttrice televisiva, blogger e ambientalista Tessa Gelisio, lo storico inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, fino al cavaliere internazionale di equitazione e campione nella disciplina del salto ostacoli Filippo Bologni, recentemente fidanzato con Jessica Notaro, e Raffella Mennoia, storica autrice braccio destro di Maria De Filippi che, a fianco del suo amato Staffordshire Bull Terrier di nome Saki, è sempre in prima linea per aiutare gli animali più bisognosi, anche lei ambassador di LNDC Animal Protection.

“Ognuno di questi amici, con il proprio contributo, sta dando un aiuto più che enorme, vitale, a ogni animale abusato, abbandonato e sfruttato, al quale ogni giorno cerchiamo di dare salvezza, prima di tutto, e successivamente cure, assistenza e dove è possibile una nuova opportunità di vita grazie all’adozione in famiglia o a distanza”, ha affermato Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection, che ha continuato:

“Ci battiamo ogni giorno per salvare la vita di tantissimi animali, difendendoli dalla violenza e dallo sfruttamento senza ricevere finanziamenti governativi, ma solo grazie all’aiuto di chi, come te, vuole cambiare concretamente la loro vita. Questo è possibile grazie alla campagna ‘Firma la tua dichiarazione d’amore’ che è visibile nella home del nostro sito con una pagina dedicata”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di continuare a salvare, curare e affidare un numero sempre maggiore di animali. Nel 2020 sono stati 51.745 quelli accuditi dal LNDC Animal Protection, 38.220 quelli soccorsi, 12.328 i cani e gatti ai quali è stata donata una casa, mentre 489 sono state le azioni legali condotte per affermare i diritti degli animali. La campagna “Firma la tua dichiarazione d’amore” è visibile qui, dove è possibile trovare tutte le informazioni per aderire.