A Castelnuovo del Garda promuovi gratuitamente la tua attività

Favorire la comunicazione tra i cittadini e le attività del territorio: è questo lo scopo dell’innovativa piattaforma web promossa dal Comune di Castelnuovo del Garda, che consente a chi offre prodotti e servizi ma non ha esperienza web di costruirsi uno spazio online per promuovere gratuitamente la propria attività. Su castelnuovo-dg.beeasap.com si troveranno presto tutte le attività del Comune: ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, ottici, parrucchieri, centri estetici e liberi professionisti. I clienti avranno l’opportunità si conoscere le nuove attività e prenotare prodotti o servizi, decidere se ritirarli e pagarli direttamente nel punto vendita o anticipatamente con carta di credito. Grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, per le attività e i clienti non ci saranno costi di iscrizione.

Le prime attività che decideranno di registrarsi alla piattaforma potranno inoltre contare sull’aiuto del team di esperti di Asap srl che li affiancherà supportandoli nella procedura di registrazione. Tutte le attività saranno ricercabili sia all’interno della piattaforma che nei principali motori di ricerca.

«Si tratta di un processo di digitalizzazione inclusivo perché adatto a chiunque abbia una partita iva e offra i suoi prodotti o servizi all’interno del nostro Comune − spiega il sindaco Giovanni Dal Cero −. L’obiettivo del progetto, in partenza in questi giorni, è di incentivare gli acquisti nei negozi di prossimità, portare più persone a frequentarli e valorizzare il commercio del nostro territorio».

«Abbiamo deciso di offrire ai nostri commercianti un potente strumento e tutta la formazione necessaria – precisa il consigliere delegato al Commercio Andrea Adami −. La piattaforma non sostituirà i metodi di vendita tradizionali ma li affiancherà, gli esercenti avranno l’opportunità di rendersi ricercabili dai cittadini e dagli utenti del territorio e fidelizzare la clientela. Non un marketplace “stile Amazon”, ma un luogo virtuale nel quale domanda e offerta possono costruire una relazione di lungo periodo».

Per il supporto gratuito nella registrazione della propria attività scrivere a: beeasapit@gmail.com.