Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 27 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, la giornata inizia con una bella calma che allenterà le tensioni d'amore degli scorsi giorni. Per quanto riguarda il lavoro c'è ancora qualche questione insidiosa ma riuscirete a trovare il modo di risolverla.

Toro - Cari toro, oggi parte con un po' di pianeti dispettosi che porteranno un po' di nervosismo nella vostra vita. Attenzione in amore e nei rapporti con gli altri perché oggi il litigio sarà davvero facile.

Gemelli - Cari gemelli, avete una grande voglia di essere coccolati dal partner e sul lavoro cresce la motivazione per fare di più. Bel momento per un salto di carriera.

Cancro - Cari cancretti, preparatevi a un bel po' di romanticismo, proprio come piace a voi. La luna nel segno regala una forte emotività e sul lavoro tutto inizierà ad andare per il verso giusto.

Leone - Cari leone, questo periodo sarà preludio di un periodo di grandi cambiamenti sia in amore che sul lavoro. Siate cauti nelle scelte e attenzione a non alzare troppo i toni.

Vergine - Cari vergine, oggi vi vede un po' polemici, attenzione ai rapporti con gli altri. Non siete al pieno delle forze quindi cercate di non strafare e ritagliarvi un po' di tempo per voi.

Bilancia - Cari bilancia, inizierà un momento di grande forza. La stanchezza sarà scalzata via dalla grinta e dalla voglia di dimostrare il proprio valore, soprattutto sul lavoro.

Scorpione - Cari scorpione, le stelle di oggi vi rendono un po' nervosi, attenzione, soprattutto in amore. Cercate di mantenere la calma e non prendervela con chi vi sta accanto.

Sagittario - Cari sagittario, questa giornata vi vede di buon umore e con una bella grinta, sfruttatela al massimo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare ma nulla di troppo grave.

Capricorno - Cari capricorno, sta per iniziare una nuova e bella fase della vostra vita quindi non buttatevi più giù di morale. Sul lavoro meglio fare le cose con calma e prendere decisioni con la testa.

Acquario - Cari acquario, finalmente torna un po' di sereno nella vita di coppia e sul lavoro sentite un forte bisogno di cambiamento ma ci vorrà ancora un po' di pazienza.

Pesci - Cari pesci, oggi siete un po' demotivati. Forse vi manca qualche stimolo ma basta tirare fuori un po' più di forza di volontà.

Almanacco

Il 27 marzo è l'86º giorno del calendario gregoriano. Mancano 279 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Augusto di Serravalle (Vergine e Martire)

Etimologia: Augusto, deriva dal latino Augustus che significa “consacrato”.Gli àuguri erano sacerdoti romani preposti all’interpretazione del volere divino, perciò tutto quello che veniva loro consacrato era degno di venerazione. Augusto non era quindi un nome vero e proprio, ma un titolo che venne imposto a tutti gli imperatori romani, il primo di questi fu Ottaviano (63 a.C.- 14 d.C.).

In onore dell’imperatore Augusto è stato così chiamato l’ottavo mese dell’anno.

Nati 27 marzo

Sei nato oggi? Sei dominato da una intensa carica vitale che non sempre riesce a trovare la strada giusta per esprimersi. In questo caso puoi diventare inutilmente aggressivo e sprecare le buone occasioni che la vita ti offre. Se imparerai a dominarti, potrai aver successo in tutte le attività in cui sarà fondamentale la capacità di persuasione. La tua vita affettiva è piuttosto turbolenta e solo con gli anni acquisirai la tolleranza necessaria per portare avanti un rapporto stabile.

1963 – Quentin Tarantino: Un mago della regia e un perfezionista del set, i suoi film sono il miglior omaggio ai grandi maestri del cinema italiano. Nato a Knoxville, nello Stato del Tennessee.

1980 – Cesare Cremonini: Protagonista di primo piano del pop italiano, prima come leader dei Lùnapop e da un decennio come solista. Bolognese doc, dimostra da piccolo una precoce abilità per il pianoforte.

Scomparsi oggi

1968 – Jurij Gagarin: Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell’astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevič Gagarin entrò come collaudatore di aerei.

1972 – Maurits Cornelis Escher : Nato a Leeuwarden (nella provincia della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi) e vissuto per molti anni in Italia, è stato un artista geniale che ha combinato nelle sue opere, soprattutto litografie.

2002- Muore a Los Angeles, all’età di 95 anni, il regista Billy Wilder. Nato nel 1906 nell’ex impero austro-ungarico da una famiglia ebraica, quando Hitler sale al potere raggiunge Parigi e, in seguito, si trasferisce negli Stati uniti.

