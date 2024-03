Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 18 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, preparatevi all'ingresso della luna nel segno che porterà un po' di malumore nella vostra vita privata, almeno nelle prime ore del giorno. Sul lavoro meglio tirare fuori un po' di pazienza perché ne avrete bisogno.

Toro - Cari toro, le stelle di oggi parlano di una giornata che metterà alla prova le nuove relazioni. Sul lavoro, così come in amore, il consiglio è quello di mettersi più in gioco.

Gemelli - Cari gemelli, in questo ultimo periodo sono stati molti i nuovi incontri ma forse non avete ancora trovato l'anima gemella. Meglio cercare di capire cosa state cercando davvero.

Cancro - Cari cancretti, oggi attenzione perché le stelle vi rendono particolarmente agitati. In amore possibili battibecchi e sul lavoro meglio non cadere nelle provocazioni degli altri.

Leone - Cari leoncini, siete un po' nervosi, soprattutto in amore dove sembra sia difficile instaurare un dialogo con il partner. Sul lavoro riuscirete a ottenere tanto.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata arriva una bella spinta di positività da riversate tutta in amore. Amate senza remore e pregiudizi perché potrete ottenere tanto. Il lavoro? Prendetevi un giorno di relax.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata con la luna nel segno riuscirete a fare begli incontri e anche a ricevere qualche sorpresa in ambito professionale. Sul lavoro arrivano bei cambiamenti.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questo ultimo periodo avete messo l'amore da parte ma è arrivato il momento di aprire di nuovo il vostro cuore. Concedetevi qualche uscita romantica e al lavoro ci penserete lunedì.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arriva il momento di vivere forti emozioni. Organizzate per le prossime vacanze gite fuori porta e se siete single accettate qualche invito in più.

Capricorno Cari capricorno, avete un carattere molto determinato e questo vi rende sempre un riferimento sia in amore che sul lavoro. Ora, però, è arrivato il momento di essere punti di riferimento per voi stessi. Cercate di stare vicino alle persone a cui volete bene.

Acquario - Cari acquario, l'amore sta iniziando a decollare ma ci vuole impegno per far andare bene le cose e creare una base stabile per un rapporto duraturo. Sul lavoro si parla di successi.

Pesci - Cari pesciolini, questa settimana è stata impegnativa, cercate di ricaricare le batterie. Sfruttate queste giornata per ritrovare un po' di passione in amore.

Almanacco

Il 18 marzo è il 77º giorno del calendario gregoriano. Mancano 287 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Salvatore da Horta (Francescano)

Etimologia: Salvatore, diffusosi solo nel tardo Medioevo, deriva dal latino “Servator". Carattere di chi ha questo nome: pensa di dover dominare il mondo intero, ritiene di essere competente in ogni tipo di argomento, perché si aggiorna e non lascia nulla al caso; desidera conseguire successo e prestigio. Dalla sua donna vuole essere amato ma anche temuto, sa essere condiscendente ma anche impietoso, è un duro dal cuore tenero, basta saperlo prendere. Non ha peli sulla lingua; di fronte a quelle che ritiene essere ingiustizie, esprime tutta la sua indignazione con foga ed impeto sconvolgente.

Nati 18 marzo

Sei nato oggi? Sei dotato di una sensibilità quasi medianica ma manchi quasi completamente di senso pratico. Nel lavoro dovresti collaborare con qualcuno in grado di mettere a frutto la tua intelligenza indirizzandola concretamente. In amore subirai qualche delusione in giovanissima età ma subito dopo la situazione cambierà e potrai contare su di un partner che ti ama e che, per te, è disposto a qualsiasi cosa.

Accadde Oggi

1314- Muore sul rogo Jacques de Molay, ultimo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari.

1662 – A Parigi entra in funzione il primo esempio di trasporti pubblici al mondo. Su un’idea di Blaise Pascal 7 carrozze collegano Porte Saint-Antoine al Palazzo del Lussemburgo

1848 – Dopo che il giorno precedente Venezia era insorta, a Milano Carlo Cattaneo, ottiene alcune concessioni dal vicegovernatore austriaco, subito annullate dal generale austriaco Josef Radetzky. Cattaneo e i suoi insorgono, iniziando le Cinque giornate di Milano.

1922 – In India, il Mahatma Gandhi è condannato a sei anni di reclusione per disobbedienza civile. Verrà scarcerato due anni dopo

1940 – Incontro al Brennero tra Hitler e Mussolini: il duce acconsente all'ingresso in guerra contro Francia e Gran Bretagna.

1944 – Ultima eruzione del Vesuvio: Già provate dalle violenze e dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale, le popolazioni della provincia napoletana dovettero subire il risveglio improvviso del "gigante" che domina il golfo del capoluogo partenopeo: il Vesuvio!

1949 – La Camera dopo una seduta fiume approva l'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico: a favore 342 voti, contro 170, 19 gli astenuti.

1962- Il governo francese e il governo provvisorio della Repubblica algerina sottoscrivono, a Evian, gli accordi che pongono fine al sanguinoso conflitto franco algerino, iniziato nel novembre del 1954. L'Algeria conquista l'indipendenza.

1964 – Italia, viene aperto al traffico il Traforo del Gran San Bernardo.

1965- Il cosmonauta russo Alexei Leonov è il primo uomo a camminare nello spazio. L'astronauta è uno dei due uomini dell'equipaggio della navicella spaziale Voskhod 2.

1968 – Gold standard: Il Congresso degli Stati Uniti annulla la necessità che una riserva d'oro supporti la valuta statunitense.

1974 – Crisi petrolifera: La maggior parte del paesi dell'Opec termina un embargo sul petrolio di cinque mesi contro Stati Uniti, Europa e Giappone

1978- Otto colpi di pistola uccidono, a Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. I due giovani sono conosciuti nel Centro sociale del Leoncavallo, che frequentano assiduamente, come Fausto e Iaio.

- Lo stesso giorno le Br fanno trovare su un'auto in Largo Argentina a Roma un volantino con la foto di Aldo Moro, sequestrato due giorni prima in via Fani.

1979 – New York, Michele Sindona è incriminato da un giurì federale Usa per il fallimento della Banca Franklyn

1983- Muore a Ginevra Umberto II di Savoia, il Re di Maggio. Nel giugno del 1944, dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III lo aveva nominato Luogotenente Generale del Regno.

1986 – Milano, Michele Sindona e Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli

1989 – In Egitto, una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella Piramide di Cheope

2004 – La Spagna annuncia il ritiro del proprio contingente militare dall'Iraq. Il governo spagnolo, presieduto da Luis Zapatero, era stato contrario all'intervento armato occidentale in Iraq.

2006 – La polizia stradale ferma una Porsche Carrera che viaggiava a 311 km/ora sull'autostrada A26. Alla guida c'era l'amministratore delegato di Telecom Italia, Riccardo Ruggiero.

2018 – Vladimir Putin viene eletto per la quarta volta presidente della Russia da 2000, con un solo "intervallo" dal 2008 al 2012, quando la carica viene ricoperta dal capo del governo, Dimitri Medvedev, del quale Putin prende il posto in quel quadriennio perché la Costituzione russa prevede che la massima carica non può essere ricoperta per più di due quadrienni consecutivi.

1981 – Prima puntata di Quark: La narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell’universo conosciuto passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Con Quark piacere della conoscenza e spettacolo diventano un connubio vincente.

1848 – Cinque giornate di Milano: Al grido di «Viva l’Italia, viva Pio IX; a morte i tiranni!» ebbe inizio l’evento più noto della storia risorgimentale, che aprì la strada all’impresa unitaria.