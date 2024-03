Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 10 marzo

Mandato in esilio Dante, il Dalai Lama fugge dal Tibet, esce The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata vi sentite un po' confusi ma dovreste fare chiarezza nel cuore. Chi convive già potrebbe pensare di fare marcia indietro ma l'importante è capire cosa si desidera davvero. Buone opportunità di cambiamento sul lavoro.

Toro - Cari toro, sfruttate al meglio questa giornata di grande forza anche se dal punto di vista finanziario c'è ancora qualche problemino. Sul lavoro arrivano maggiori certezze.

Gemelli - Cari gemelli, con questa luna storta dovreste fare un po' più di attenzione nei rapporti con gli altri. Questo periodo, però, resta comunque positivo quindi non fatevi travolgere dai pensieri negativi.

Cancro - Cari cancretti, sta per arrivare una svolta nella vostra vita quindi tenetevi pronti al salto di qualità. Saturno non sarà più opposto dalla fine del mese e questa nuova ondata di fortuna vi porterà lontano sul lavoro e in amore.

Leone - Cari leoncini, sta per arrivare un periodo molto importante che vi permetterà di ottenere tanto dal punto di vista professionale. In amore c'è bisogno di più vicinanza con il partner.

Vergine - Cari vergine, il cielo di oggi vi spinge a tagliare i rami secchi sia in amore che sul lavoro. Sfruttate il favore delle stelle per pianificare le prossime mosse e ottenere di più.

Bilancia - Cari bilancia, attenzione perché oggi sarete assaliti dai dubbi che vi faranno dubitare su tutto, sia amore che lavoro. Chi ha già vissuto un grande cambiamento può iniziare a ritrovare un po' di equilibrio.

Scorpione - Cari scorpioncini, la giornata di oggi vi vede particolarmente stanchi ma presto arriverà la fase di recupero che porterà anche belle soddisfazioni. Ricordatevi di essere pazienti perché il successo è dietro l'angolo.

Sagittario - Cari sagittario, in amore avete preso una decisione drastica che vi porterà a un cambio netto di vita ma siatene felici. Arriva un nuovo inizio da tutti i punti di vista.

Capricorno - Cari capricorno, sarete costretti ad affrontare un momento di tensione, ma non fatevi travolgere dalle emozioni. Tenete i nervi saldi perché presto arriverà il momento del riscatto.

Acquario - Cari acquario, oggi c'è una forte stanchezza dopo giornate difficili che vi metterà ko. Sul lavoro attenzione a qualche disguido con i colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, arriva un momento di tensione nella vostra vita ma cercate di affrontarlo con testa. In amore e sul lavoro vivrete importanti novità nei prossimi giorni, tenetevi pronti.

Almanacco

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: San Simplicio (Papa)

Nati 10 marzo

Sei nato oggi 10 marzo? Il tuo carattere deciso e il tuo spirito battagliero non ammettono compromessi e vie di mezzo. Sei un ottimo organizzatore e riesci a coordinare con grande abilità il lavoro di chi ti è sottoposto. La strada verso il successo sarà costellata da continue lotte, ma non mancherà di portarti dove vuoi arrivare. Nella vita affettiva la tua intransigenza si rivela spesso controproducente: a te scegliere se, piegarsi a qualche compromesso per amore dell’altro, o arroccarsi in una orgogliosa solitudine per amore di sé.

1958 – Sharon Stone: Attrice dall’indubbio fascino, un suo celebre accavallamento di gambe è considerato tra le scene più sexy della storia di Hollywood. Nata a Meadville, in Pennsylvania.

1940 – Chuck Norris: Un fenomeno delle arti marziali che lo hanno proiettato dai trionfi sportivi ai palcoscenici cinematografici e televisivi. Nato a Ryan, in Oklahoma.

Accadde Oggi

241 a.C. – Nella battaglia delle Isole Egadi, la flotta romana distrugge quella cartaginese , ponendo fine alla prima guerra punica

, ponendo fine alla prima guerra punica 1208 – Con un’infiammata bolla papale Innocenzo III chiama a raccolta la cristianità per intraprendere la Crociata contro gli albigesi (1209-1229).

1831 – Re Luigi Filippo di Francia fonda la Legione straniera francese allo scopo di utilizzare volontari stranieri nell’esercito francese, malgrado il divieto.

francese allo scopo di utilizzare volontari stranieri nell’esercito francese, malgrado il divieto. 1872 – Giuseppe Mazzini : Nato a Genova e morto a Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, politico e filosofo.

: Nato a Genova e morto a Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, politico e filosofo. 1876 – Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica

1893 – La Costa d’Avorio diventa una colonia francese

1906 – Viene aperta a Londra la stazione della Metropolitana di Piccadilly Circus.

1959 – Cina: La resistenza tibetana culmina in una grande sollevazione popolare repressa dal governo cinese. Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, fugge dal Tibet alla volta dell’India. La Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglierà il governo tibetano insediando il Panchen Lama.

alla volta dell’India. La Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglierà il governo tibetano insediando il Panchen Lama. 1964 – Simon & Garfunkel registrano una delle loro canzoni più famose, The Sound of Silence

registrano una delle loro canzoni più famose, The Sound of Silence 1973 – Viene pubblicato l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1975 - A Milano nasce Radio Milano International, la prima radio libera italiana

1977 – L’astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano

1982 - Gli Stati Uniti pongono un embargo sull’importazione di petrolio della Libia a causa del supporto di quest’ultima ai gruppi terroristici.

1994 – In Germania viene abrogato in Paragrafo 175 (noto come §175 StGB) del codice penale che dal 15 maggio 1871 sanzionava penalmente i rapporti sessuali di tipo omosessuale tra maschi.

2006 - A seguito dell’indagine della magistratura sulla presunta attività di spionaggio politico ai danni di Alessandra Mussolini e Piero Marrazzo, si dimette il Ministro della Sanità italiana, Francesco Storace.

1302 – Dante condannato all’esilio da Firenze: «Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che muoia». Recita così il testo della sentenza emessa dal tribunale cittadino che segnò per sempre la vita del Sommo Poeta e insieme la storia della letteratura italiana.