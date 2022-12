A Peschiera del Garda apre il Tessari Studi - Legs Medical Institute: è il primo centro italiano di flebolinfologia

«L’idea di realizzare il primo centro italiano di Flebolinfologia nasce da un sogno, quello del mio maestro Glauco Bassi, padre indiscusso della flebolinfologia mondiale, che in una lettera prima della sua dipartita scriveva "vorrei che Peschiera del Garda diventasse il centro italiano della flebologia d’avanguardia"». E? cosi? che il dottor Lorenzo Tessari, medico chirurgo specializzato in flebologia e patologie venose, racconta di quando insieme al figlio Mirko Tessari, tecnico di Flebologia e dottore di ricerca in Scienze Biomediche ha deciso di aprire proprio a Peschiera del Garda un nuovo centro di eccellenza che sara? non solo poliambulatorio dedicato a diagnosi, prevenzione e cura delle patologie venose e linfatiche ma anche accademia di formazione specialistica in flebolinfologia e centro di ricerca.

«Il percorso clinico della struttura e? basato su un approccio multidisciplinare alla patologia venosa e linfatica che si concretizza grazie alla presenza di professionisti competenti le cui specializzazioni completano il quadro clinico dei pazienti», spiega Mirko Tessari che poi continua: «L’intento e? quello di avere sotto lo stesso tetto medici e operatori che possano accompagnare il paziente nella totalita? delle cure. Partiremo dalla diagnostica quindi, passando per il trattamento ambulatoriale e, a completare il percorso, la presenza di una sala operatoria che permettera? la risoluzione dei casi in cui necessiti un intervento». Ma non solo, perche? il Tessari Studi oltre ad essere istituto medico e? anche centro di formazione, che grazie al contributo delle ultime tecnologie al servizio delle tecniche piu? innovative, si occupera? di formare medici specialisti fornendo loro strumenti di classificazione per le piu? frequenti patologie veno-linfatiche e nel 2023 partira? con la Phlebolymphology Academy, la prima accademia al mondo aperta a professionisti del campo medico con il desiderio di potenziare le proprie competenze e le proprie conoscenze per operare nel settore flebolinfologico in maniera sicura per il paziente. Mirko Tessari conclude: «Come centro di ricerca territoriale, condurremo studi scientifici RCT (studi controllati e randomizzati) per dare maggiore evidenza alle nuove invenzioni, ai nuovi approcci terapeutici, alla diagnostica, a materiali innovativi per percorrere sempre la strada migliore per il paziente flebolinfologico».

Un impegno costante per tutta la comunita? e il territorio quindi, che i Dott. Lorenzo e Mirko Tessari hanno molto a cuore. Trasporto che traspare anche dalle parole della sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli, che sara? presente all’inaugurazione: «Per me e? sempre un’immensa gioia quando crescono realta? cosi? importanti per il territorio di Peschiera. Importanti sotto due aspetti di rilievo: il primo ovviamente e? quello sanitario, ci siamo accorti in questi anni come non mai di quanto sia fondamentale avere una sanita? di qualita? che progredisce, che si evolve e che da? sempre piu? risposte pertinenti e competenti al territorio di Peschiera in particolare ma ovviamente anche a livello nazionale e internazionale. Un lustro quindi per il comune di Peschiera del Garda, che si mette accanto a questi meravigliosi professionisti. Il secondo aspetto che mi piace ricordare - ha aggiunto la sindaca di Peschiera del Garda - e? quando un’attivita? coinvolge una famiglia intera, l’aspetto emozionale e affettivo che lega diverse generazioni e consente di passare il testimone di padre in figlio. Ecco questo e? uno dei valori portanti della nostra citta?. E? bello quando una famiglia e? unita e coesa e riesce a portare avanti dei progetti cosi? qualificanti per il territorio e per le persone. L’apertura della prima Accademia al mondo di Flebolinfologia portera? medici e accademici in loco per arricchire le loro specializzazioni, ulteriore ringraziamento a questa famiglia che contribuira? a portare Peschiera ad altissimi livelli. Saro? felice di partecipare all’apertura del 17 dicembre», ha concluso la sindaca Orietta Gaiulli.