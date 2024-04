Salute & benessere - Dott.ssa Alice Pieriboni presenta: "Quando il no diventa libertà" 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L'Associazione Culturale La Pianura con il ramo Pianura Cultura Sezione "Salute e Natura" vi aspetta nella storica e suggestiva sede dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie di Sanguinetto per la quarta edizione del Progetto "Salute & Benessere" il format dei Percorsi Psicologici, patrocinato da Regione veneto, Provincia di Verona e Comune di Sanguinetto ogni sabato di Aprile alle ore 17.30. Medici, Professionisti, ci parleranno di comel’educazione alla salute e al benessere dipenda dalle nostre scelte: La salute è uno stato dicompleto benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenzadi malattia o di infermità, è il nostro star-bene, e meglio ancora il nostro sentirsi bene!

Sabato 13 aprile ore 17:30 secondo incontro con la Dott.ssa Alice Pieriboni (Soul Coach) presenta "Quando il NO diventa libertà". Introduce l'incontro Rita Patuzzo (A. C. la Pianura e responsabile evento). A fine serata ci sarà la possibilità di interagire con la relatrice per informazioni e domande, l'ingresso come sempre sarà libero e gradito.