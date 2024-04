A Nogara "Oltre ogni aspettativa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

"OLTRE OGNI ASPETTATIVA" il libro di ALCEO MEDEIA, lo presenterà Sabato 6 Aprile ore 17.30, nuovo appuntamento letteraio di "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" presso la Biblioteca Civica "Elisa Masini" interno Palazzo Maggi di Nogara Evento organizzato da Pianura Cultura con la sezione "Libri da Gustare"con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Nogara: «Come posso raccontare di qualcosa che va oltre l'immaginato? Questa è stata la sfida da affrontare. Ideare un racconto capace di trasmettere le giuste sensazioni... con semplicità descriverò una vicenda capace di portare i pensieri oltre la siepe del vicino, oltre lo sguardo, oltre l'orizzonte. Esistono vaste praterie dove il nostro pensiero può spaziare per aiutarci a realizzare ciò che erroneamente sembra incredibile. Possiamo spingerci oltre i confini, superando i limiti materiali permettendoci di realizzare ciò che non osiamo nemmeno immaginare».

A conclusione rinfresco offerto da BAR MILLY CAFE' di Nogara Introduzione di Marco Falco ( presidente facenti funzioni A.C. La Pianura) a conclusione rinfresco offerto da MILLY CAFE' di Nogara. Si consiglia la prenotazione: ufficiostampa.lapianura@gmail.com