Dentisti in cerca di assistenti di studio. «Figure difficili da trovare»

I dentisti veronesi sono alla ricerca di assistenti di studio odontoiatrico: ne mancano dai 100 ai 150. E così Andi Veneto (Associazione nazionale dentisti italiani) ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione per l'avvio di due corsi gratuiti finalizzati all'acquisizione della relativa qualifica.

«Parliamo di quelle figure professionali che un tempo erano conosciute come "assistenti di poltrona" - ha spiegato il presidente di Andi Verona Roberto Pace - Trovare questi profili professionali sarà tutt’altro che semplice nei prossimi 5 anni, considerando che in provincia di Verona gli ambulatori odontoiatrici sono 800 e che i dentisti sono circa 1.200. Siamo sotto organico: c’è un continuo turnover di personale, ci sono molti pensionamenti e, soprattutto dopo il periodo del Covid, un numero non marginale di assistenti di studio ha cambiato lavoro».

Fino ad oggi chi voleva intraprendere questa professione avrebbe dovuto dapprima frequentare a proprie spese un corso abilitativo e successivamente cercare lavoro. «Un giovane in cerca di impiego e che non conosce il mondo odontoiatrico difficilmente investe denaro in una formazione tanto specifica senza una garanzia di lavoro - ha aggiunto Pace - Questa iniziativa del Veneto, tra le prime regioni in Italia, permette invece al dentista di assumere da subito una persona con la qualifica di apprendista, consentendole nel frattempo di frequentare il corso abilitativo gratuito».

L’identikit è quello di giovani under 25: sono previste 400 ore di teoria (120 ore a distanza e 280 ore in presenza) e 400 ore di tirocinio negli studi dove si è assunti. Per poter partecipare e godere della gratuità del corso si deve aderire a Fondoprofessioni: l’iscrizione va effettuata entro il 31 ottobre alla segreteria di Andi Veneto (info@andiveneto.it). Le selezioni avverranno nei giorni 2 e 3 novembre e i corsi partiranno entro il 30 novembre prossimi. «Invito i ragazzi che hanno i requisiti e risiedono in provincia di Verona a farsi avanti - ha concluso Pace - il tempo per inviare le iscrizioni è ormai agli sgoccioli».