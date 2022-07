Investito da una moto, 14enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni

È un ragazzo di 14 anni la persona ricoverata d'urgenza in ospedale, dopo essere stata investita nel Comune di Malcesine nel tardo pomeriggio di martedì.

L'incidente è avvenuto lungo la SR 249 Gardesana, nel centro di località Cassone, intorno alle 17.30. Il giovane, originario del posto, è stato travolto e sbalzato ad alcuni metri di distanza dalla moto condotta da un altro giovane del posto.

Avvertiti immediatamente, i soccorsi del 118 sono giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. Fornite le prime cure e stabilizzato, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni. Nessuna conseguenza di rilievo invece per il centauro.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale, per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro se il 14enne si trovasse sulle strisce pedonali o meno, quando è stato travolto dal motociclo che si muoveva in direzione Nord.