Due persone ferite in uno scontro frontale tra auto: la più grave portata a Borgo Trento

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nella tarda mattinata di domenica.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 12 due auto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la Strada Provincia 46 a Legnago, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso delle due persone coinvolte è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Legnago e il personale del 118 con ambulanza ed automedica: il ferito più grave è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, l'altro è stato condotto in codice giallo al Mater Salutis.