Frontale fra auto nella Bassa Veronese: tre le persone rimaste ferite

L'incidente si è verificato poco prima delle ore 8 in via Sabbioni, a Boschi Sant'Anna, dove si sono diretti vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere le persone convolte

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di martedì nella Bassa Veronese.



Poco prima delle ore 8, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Sabbioni, a Boschi Sant'Anna, con una dinamica al vaglio dei carabinieri.Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Legnago con due mezzi e il personale del 118, giunto anche con l'elisoccorso. Tre le persone coinvolte e rimaste ferite, prese in carico dal personale medico: nessuna di loro verserebbe in gravi condizioni e, dopo aver ricevuto le prime cure, sono state condotte in ospedale.