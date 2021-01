Scontro tremendo in A4, auto a fuoco: morta una persona e due feriti

Una persona, forse una donna ma il riconoscimento è operazioe difficile in questo caso, è morta carbonizzata a seguito di un grave incidente stradale avvenuto verso le ore 18 di sabato 2 gennaio. Vi sono inoltre anche due feriti. Un bilancio davvero drammatico quello dell'incidente avvenuto in autostrada A4 dopo Soave, un chilometro circa prima dell’uscita di Montebello in direzione Venezia.

Secono quanto riportato da VicenzaToday, lo schianto sarebbe avvenuto fra tre auto, due delle quali si sarebbero poi incendiate. Sul posto sono intervuti gli agenti della polizia stradale, il personale ausiliario dell'autostrada ed i vigili del fuoco prevenienti da Lonigo e Caldiero. Questi ultimi hanno operato per spegnere quanto prima possibile le fiamme, mentre il conducente e la passeggera di una delle auto sono riusciti a fuoriuscire in tempo dall’abitacolo del loro veicolo.

Niente da fare invece per la persona alla guida di una piccola utilitaria che è purtroppo risultata morta carbonizzata a seguito dell'incendio. Dalle prime informazioni disponibili potrebbe trattarsi di una ragazza. Risulterebbe inoltre coinvolta nella dinamica dell'incidente anche una terza automobile. Il personale del Suem ha assistito i feriti, mentre le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate circa tre ore dopo il drammatico episodio.