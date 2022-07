Va a sbattere sul guard rail con l'auto per evitare un gatto e travolge una moto

È un 30enne il centauro condotto in ospedale nel tardo pomeriggio di martedì, in seguito ad uno scontro con un'auto avvenuto a San Martino Buon Albergo.

Non erano ancora scattate le 18 e il 30enne si trovava in sella alla sua Royal enfield 350 nella zona del ponte di viale del Lavoro, quando sarebbe stato centrato da una Volvo Xc 60: il conducente dell'auto infatti, per evitare un gatto che aveva attraversato la strada, avrebbe sterzato bruscamente verso il guard rail, andando a sbattere. A quel punto avrebbe perso il controllo della vettura ed avrebbe invaso la corsia opposta, investendo la motocicletta che arrivava nell'altro senso.

Lanciato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, per prestare immediatamente le prime cure al giovane, che è stato condotto in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di San Martino Buon Albergo, che si sono occupato dei rilievi del caso utili a chiarire la dinamica dell'incidente.