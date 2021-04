CrossFit, cos'è? Benefici e allenamento

ll CrossFit è un allenamento molto intenso, “nato” in California negli anni ’70, ideato da Greg Glassman. Il vero boom è avvenuto negli ultimi 10 anni, con una diffusione a livello globale, e ad oggi vanta più di 10.000 palestre affiliate.

Promosso sia come filosofia dell'esercizio fisico che come sport agonistico di fitness, comprende in generale il cardio, esercizi a corpo libero e sollevamento pesi. L’allenamento di CrossFit, che si svolge in un’unica sessione di circa un’ora, prevede allenamenti ad alta potenza e ad intervalli, tramite l’utilizzo di bilancieri, manubri, kettlebell, palle mediche, anelli da ginnastica e altri strumenti provenienti da diverse discipline come, per citarne un paio, il sollevamento pesi stile olimpico e il vogatore.

Potrebbe sembrare un allenamento appropriato solo ai più tosti, niente di più falso! Chiunque, potenzialmente, potrebbe essere un “Crossfitter” (a meno che non vi siano indicazioni diverse da parte di un medico) dato che ogni allenamento è personalizzabile e scalabile.

Perché è così in voga?

Oltre agli evidenti risultati dal punto di vista fisico, questa disciplina è un ottimo anti-stress!

Il CrossFit è un allenamento che può portare benefici alla salute psicofisica di un individuo. Attenzione però alla tecnica! A volte si preferisce puntare al numero massimo di ripetizioni piuttosto che alla tecnica con cui si fanno, finendo per correre il rischio di infortuni.

Come vestirsi?

L’attenzione necessaria va data alle scarpe. Dovranno essere scarpe specifiche da CrossFit, che rispondano dunque a requisiti di flessibilità e stabilità di modo che durante gli esercizi cardio accompagnino il piede senza creare situazioni di rigidità, ed allo stesso tempo abbiano una buona stabilità nel momento in cui si vanno ad effettuare gli esercizi con i pesi. Per il resto, l’ideale è un abbigliamento traspirante e morbido, in modo che non ostacoli i movimenti.