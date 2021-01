Beauty addicted? 5 app di cui non potrai fare a meno

Vorresti sapere come sarebbero i tuoi capelli di un altro colore? O forse vorresti provare un nuovo trucco prima di acquistarlo? Attualmente sono molte le applicazioni che offrono questo tipo di servizio. Attraverso lo smartphone possiamo vedere queste e tante altre cose legate al mondo della bellezza. Ecco alcune delle applicazioni che dovresti conoscere.

Hairstyle Makeover

Un'applicazione che ti aiuterà prima di andare dal parrucchiere. Se ti piace un taglio particolare, qui puoi vedere come ti sta. Ti permette di provare tutti i tipi di acconciature per ispirarti, vedere cosa ti sta bene e poi non pentirtene.

Treatwell

Treatwell è il più vasto portale europeo di prenotazione online, attivo 24h al giorno e 7 giorni su 7, per trattamenti di bellezza e benessere! Con pochi clic puoi prenotare il tuo trattamento beauty nel salone più vicino a te. L’app è gratuita e scaricabile sia su Android che sistemi iOS. Su Treatwell puoi filtrare la tua ricerca per: posizione, servizio o fascia di prezzo. Inoltre, per scegliere il centro più adatto a te potrai leggere le recensioni degli altri clienti.

Biotiful

Biotiful è una app molto conosciuta nel mondo beauty, con un database di più 10 mila prodotti! Ti aiuterà a controllare gli ingredienti dei prodotti che vorresti comprare, per scoprire di quali sostanze sono composti.

Per controllare la lista di un prodotto che hai in casa invece, ti basterà scannerizzare il suo codice a barre, oltre agli ingredienti potrai leggere la valutazione, compresa quella dell’Inci.

Musely

Applicazione mobile gratuita che consente alle persone di scoprire e condividere i consigli e segreti di bellezza naturali. Musely contiene svariate categorie tra cui make-up, unghie, bellezza della pelle e dei capelli. Inoltre, potrai usufruire dello shop online dedicato e, nella sezione “add tips” potrai aggiungere i tuoi consigli di bellezza fai da te.

L’app è scaricabile sia su sistema iOS che Android.

My skin track ph di La Roche- Posay

Vuoi un trattamento unico e personalizzato per il tuo tipo di pelle? Oggi c’è My skin track ph, app Sviluppata da La Roche-Posay, il marchio L’Oréal di prodotti dermatologici. Siamo di fatto davanti ad una nuova frontiera tecnologia personalizzata per la cura della pelle.

Ti basterà acquistare il sensore adesivo da applicare sulla pelle per poi collegarlo all’app, così da poter misurare i livelli di ph e creare dei trattamenti personalizzati. Ottima per chi soffre di problemi cutanei.