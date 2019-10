Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 ottobre 2019

Davvero numerosi anche per questo weekend gli appuntamenti interessanti: il centro di Verona è infatti pronto ad accogliere, dall'11 al 13 ottobre, una nuova ricchissima ed entusiasmante edizione di "Hostaria", il festival che si propone di celebrare il buon vino, i sapori e le tradizioni, su tutte quella dello "star bene in compagnia ed allegria" (qui è possibile consultare il programma completo degli eventi del festival). Sempre in città, questa volta nel quartiere fieristico, da segnalare l'avvio venerdì della 15esima edizione di ArtVerona, mentre per tutti gli appassionati di motori è da non perdere l'appuntamento con il Rally Due Valli.

Sempre a Verona, sabato è in programma un'interessante visita culturale all'interno del Castello San Felice nell'ambito dell'iniziativa "Verona Fortificata". Per chi invece volesse concedersi un po' di sana attività sportiva, si terrà domenica in lungadige Attiraglio il training day di Nordic Walking, mentre nei quartieri Stadio e Spianà proseguono anche nel weekend le passeggiate urbane partendo da via Albere.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare il 13 ottobre la seconda domenica di cottura in vista della Sagra dei marroni a San Rocco di Piegara, così come a San Giovanni Ilarione l'84esima Sagra delle castagne e del vin Durello in programma per tutto il weekend. Da ricordare, inoltre, l'avvio a Soave presso gli impianti sportivi della grande "Fiera della polenta" che vedrà ben 16 cucine impegnate a preparare questo gustoso prodotto in circa 100 differenti versioni.

Spostandosi verso il lago di Garda, inoltre, da rammentare i "venerdì da paura" che si svolgono tutte le settimane nel parco divertimenti più famoso d'Italia nell'ambito della manifestazione "Gardaland Magic Halloween". Doppio evento infine a Lazise, dove dall'11 al 13 ottobre è in arrivo il "Vintage Food Truck", una manifestazione dedicata al cibo di strada e alle atmosfere rétro, affiancata non a caso anche dalla primissima edizione del mercatino "Vintage Antiquaria - I tesori d'Oriente".

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre al Teatro Laboratorio di Verona andrà in scena "La signorina Julie", opera del drammaturgo svedese Strindberg. Al Teatro Santa Teresa, sempre a Verona, è invece in programma il 12 ottobre lo spettacolo "Mi piazzo in banca e non se ne parla più", scritto e diretto da Matteo Spiazzi. Da ricorda infine presso Modus, a partire da venerdì 11 ottobre, l'appuntamento con le rappresentazione della commedia firmata da Andrea Castelletti "Bon mariage".

Come già annunciato, si svolge in Fiera nel weekend ArtVerona, mentre il quartiere di Veronetta, nell'ambito di ArtVerona Art & The City, ospiterà in ben dieci spazi ed esercizi pubblici il progetto artistico "La quarta notte di quiete: scarti". Tra le novità della settimana, da segnalare le mostre "Carlo Zinelli. Visione continua" e "Omaggio a Mirko Basaldella" ospitate presso Palazzo Pellegrini, così come anche la personale della pittrice Graziella Lizzari che inaugura il 12 ottobre presso San Pietro in Monastero.

Oltre alla mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", sempre in occasione di ArtVerona, la Galleria d'Arte Moderna, a partire da questo weekend, ospita una serie di altre iniziative speciali. Presso la Biblioteca Capitolare verrà poi allestita sabato e domenica la mostra temporanea "Dalla penna al torchio: la forma del libro nei secoli".

Presso la Sala Birolli è inoltre visitabile la mostra fotografica "Natura. Geometria, Astrazione, Metafisica. Dal paesaggio al microcosmo". Da segnalare poi in Gran Guardia la mostra fotografica dedicata al cimitero monumentale di Verona, mentre al Museo africano è visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru.

In occasione della "Giornata nazionale delle famiglie al museo" che si celebrerà domenica 13 ottobre, vanno poi ricordate le iniziative promosse a Verona presso il Museo Miniscalchi-Erizzi, così come all'Ossario di Custoza.

Venerdì 11 ottobre inaugura la stagione sinfonica al Teatro Filarmonico con la prima esecuzione veronese della grande "Missa pro defunctis" di Domenico Cimarosa.

Alle Cantine de l'Arena di Verona venerdì 11 ottobre salirà sul palco il chitarrista veronese Luca Olivieri, mentre all’happy hour di domenica 13 ottobre saranno presenti Marini, Gibellini e Abeni, un imperdibile trio di grande spessore musicale per una serata da non perdere. Sempre in città, tanta musica live nel weekend anche al Mad' in Italy, così come al Cohen Verona dove si esibirà il Siska Acoustic Duo venerdì sera e i Funky Town sabato 12 ottobre.

Tra gli appuntamenti da ricordare anche il "Path Festival" alle Gallerie Mercatali promosso in occasione di ArtVerona, così come i concerti in programma per il festival "Hostaria Verona", tra i quali spicca il live dei Sonohra.

In provincia da segnalare a Pescantina il tributo a Fabrizio De André dei Calaluna, sabato sera presso il teatro comunale. Infine, da ricordare il grande evento dedicato alla musica blues che si terrà all'Area Exp di Cerea, durante l'intera giornata di sabato con ben 15 ore filate di concerti, "Blues made in Italy" e che vedrà quale special guest il cantautore Eugenio Finardi.

Prende il via l'11 ottobre all'Alcione di Verona la terza edizione del Festival di cinema spagnolo, mentre proseguono anche nel weekend gli appuntamenti "MediOrizzonti", la rassegna di cinema mediorientale a Verona.

Tra le ultime uscite in sala, da segnalare il film di fantascienza Gemini Man, diretto da Ang Lee e con protagonista Will Smith, mentre per il cinema italiano, si segnala la commedia Brave Ragazze diretto da Michela Andreozzi e con protagoniste Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli.