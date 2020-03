Verifiche sugli spostamenti "necessari": sono 20.003 le persone denunciate dall'11 marzo

Il ministero dell'Interno ha divulgato nuovi dati relativi ai controlli svolti sull'intero territorio nazionale, per la verifica del rispetto delle regole adottate dai decreti firmati dal premier italiano Giuseppe Conte, ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus "Sars-CoV-2". Come noto, infatti, in questa delicata fase di "emergenza sanitaria" tutti gli spostamenti di persone fisiche devono rispondere a criteri di necessità. In particolare i movimenti devono limitarsi alle esigenze lavorative, piuttosto che ai motivi di salute o agli stati di necessità, quali l'andare a fare la spesa o il recarsi in farmacia per approvvigionamenti di carattere, per l'appunto, necessario.

Secondo i numeri forniti dal ministero dell'Interno, riferiti complessivamente alle giornate che vanno dall'11 al 14 marzo incluso, le persone controllate sono state in totale 550.589, mentre gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche e controlli sono stati 253.837 in tutta Italia.

Nell'ambito dei suddetti controlli sono scattate anche numerose denunce, a causa dell'inosservanze delle ultime disposizioni in materia di mobilità, o per la stessa inadeguatezza delle giustificazioni addotte per motivare, tramite apposita autocertificazione (qui scaricabile), i propri spostamenti. Nello specifico, le persone denunciate sono state 20.003, mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati sono stati nel complesso 982.

Stando sempre agli ultimi dati forniti dal ministero dell'Interno, 20.003 persone sono state denunciate in ottemperanza ai Dpcm dell'8 e 9 marzo (Ex Art. 650 codice penale), mentre 493​ soggetti sono stati denunciati anche per "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (Art. 495 e Art.496 del codice penale).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.