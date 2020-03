Coronavirus, raddoppiano i ricoveri in Borgo Roma. A Verona 79 positivi e 744 in Veneto

Secondo l'ultimo bollettino divulgato dalla regione Veneto, aggiornato alle ore 7.30 del 9 marzo 2020, relativamente al numero di casi positivi sul territorio al virus "Sars-CoV-2" si è arrivati oggi a 744 persone contagiate. L'aumento registrato è di 58 soggetti in più rispetto a ieri sera in tutto il Veneto, mentre nella sola provincia di Verona i nuovi casi registrati sono 13 per un totale di 79 soggetti positivi al nuovo coronavirus.

La provincia dove si contano più casi positivi resta al momento quella di Padova che sale a quota 184. Nel complesso in Veneto le persone che si trovano ricoverate in ospedale risultate positive al virus sono oggi 237, facendo così registrare un aumento di 16 ricoveri in più (+11 solo a Verona - Borgo Roma) rispetto ai 221 di ieri sera alle ore 17. I pazienti ricoverati che necessitano di cure in terapia intensiva sono 51 in tutto il Veneto, un soggetto in più rispetto a ieri, mentre si è registrato un nuovo decesso all'ospedale di Treviso per un totale di 20 morti di pazienti ricoverati e positivi al coronavirus in Veneto fino ad oggi.

Nel territorio veronese i degenti ricoverati in ospedale e positivi al virus "Sars-CoV-2" sono nel complesso 34, rispetto a ieri 12 in più, suddivisi in 22 nell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona - Borgo Roma dove si è registrato un raddoppiamento rispetto a ieri quando i ricoveri erano 11, 3 all'ospedale di Legnago, 1 all'ospedale di Villafranca di Verona e 8 all'ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar dove vi è 1 ricovero in più rispetto a ieri.

Nel territorio veronese i pazienti che attualmente necessitano di cure in terapia intensiva sono al momento 3, due presenti come in precedenza nell'ospedale di Legnago e uno che risulta da oggi nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma. Il numero dei dimessi sale invece in tutto il Veneto a quota 30 rispetto ai 29 di ieri.