Lavoratori ancora in sciopero, niente prima della Bohème al Filarmonico

Confermata la giornata di sciopero dei lavoratori di Fondazione Arena e quindi oggi, 16 dicembre, niente prima della Bohème per l'apertura della stagione 2017/2018 del Teatro Filarmonico di Verona. Continua dunque la protesta dei lavoratori, che già aveva fatto saltare il Concerto dell'Immacolata del 9 dicembre.

Nel mirino dei sindacati, sempre l'attuale dirigenza dell'ente, la quale non riesce a dissipare i dubbi e le perplessità dei dipendenti. «Questa dirigenza si attribuisce il merito di aver raggiunto importanti risultati nelle operazioni di stralcio del debito, dichiarando un valore finale di circa 900mila euro - fa sapere la Uil - Precisiamo che lo stralcio alla vigilia dell'insediamento di questa dirigenza era di circa 660mila euro e che l'obiettivo era di arrivare a 2 milioni». E sempre sui dati del bilancio, ai sindacati non tornano i conti sul consuntivo della biglietteria del festival estivo. «Parlano di un incremento di 1,4 milioni di euro rispetto al 2017 - prosegue la Uil - ma non capiamo per quale motivo nei dati consegnati al sindacato, espressi secondo i format previsti dal Ministero e rilevati da paragone tra dati omogenei, tale differenza è di soli 800mila euro».

Dalla parte dei lavoratori, oltre a Verona Domani, anche Verona e Sinistra in Comune. Il consigliere comunale Michele Bertucco si chiede come mai i vertici di Fondazione Arena non riescano a confrontarsi con le organizzazioni sindacali in modo da scongiurare gli scioperi.