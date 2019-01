Concerto per Jan Palach, PD: «Pericolo democratico interno alle istituzioni»

Probabilmente il pubblico pagante per il concerto «Terra e Libertà», in programma per le 21 di stasera, 19 gennaio, è stato avvisato del luogo in cui si terrà. Dopo il rifiuto del teatro Stimate e del teatro del Movieland, l'associazione Nomos che organizza l'evento aveva annunciato che questa mattina avrebbe indicato il luogo del concerto. L'annuncio però non è stato pubblico e a qualche ora dall'inizio del concerto sulla pagina Facebook di Nomos è apparsa la foto del consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga e del presidente di Nomos Michele Marai in quella che sembra essere la location scelta per l'evento. «Sound-check concerto», ha scritto l'associazione Nomos per accompagnare la foto.

Quindi il concerto in memoria di Jan Palach, che tante polemiche ha generato perché ritenuto nazi-rock, si terrà come da programma esattamente a 50 anni dalla morte dell'eroe ceco. E c'è da immaginarselo che anche nei prossimi giorni la scia di polemiche proseguirà. Il Partito Democratico di Verona, infatti, ha attaccato anche l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale di Verona per il patrocinio dato al concerto.