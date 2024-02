Weekend di "Addestramento per Cani molecolari"

Il Centro Commerciale Adigeo di Verona, il prossimo weekend, diventerà sede di addestramento per cani molecolari. Il 17 e 18 Febbraio saranno due giornate interamente pratiche di lavoro in cui, l’istruttrice Virginia Ancona (K9 Mantrailing Master Instructor), proporrà ai numerosi binomi esercitazioni difficili e particolari in un ambiente altamente contaminato. Grazie alla concessione degli spazi, da parte del Centro Commerciale, i binomi avranno la possibilità di allenare i propri cani in situazioni di grande folla, lavorando principalmente sulla motivazione e sulla precisione della ricerca di persone.

L'evento è organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con Meladog Asd di Oppeano, capitanato da Melanie Medde (Istruttore Cinofilo) ed il Centro Commerciale Adigeo. «Ringrazio il Direttore dell’Adigeo ed i suoi collaboratori, i quali, fin dal primo momento della mia richiesta, si sono messi a disposizione affinché questo seminario potesse andare in porto. - racconta Virginia Ancona - Anche se si tratta di un seminario a livello ludico sportivo, questo allenamento può essere d’aiuto anche ai binomi che intendono procedere con un percorso di protezione civile».