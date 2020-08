«Ratto grande come un'anatra sotto Ponte Nuovo. Il Comune intervenga»

«Spero che questa segnalazione serva sensibilizzi il Comune affinché intervenga in modo incisivo sul problema ratti».

Il Comune sollecitato dalla segnalazione di questo cittadino è quello di Verona e la foto che mostra un grosso topo è stata scattata ieri, 3 agosto, intorno alle 19.30 da Ponte Nuovo. E non si tratterebbe di un caso isolato. Almeno altri quattro ratti delle medesime dimensioni sono stati visti sul lungadige tra Ponte Nuovo e Ponte Garibaldi. E la settimana scorsa, un altro è stato avvistato in Via San Vitale.

Da altri cittadini, poi, erano giunte altre segnalazioni di topi ed altri animali indesiderati in Via Fra' Giocondo, in zona Stadio, per la scarsa manutenzione di un'aiuola, la cui erba è cresciuta in modo indiscriminato.