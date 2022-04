Via Dogana · Centro storico

Tony Pagliuca ex tastierista del leggendario gruppo le Orme sarà il 22 aprile alle ore 21 alla chiesa di San Fermo per un concerto di assoluto interesse. Il virtuoso tastierista che ha scritto la storia della musica prog in Italia proporrà brani d musica sacra con un trio di grande talento. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.