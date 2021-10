"Sorsi di territorio" - Le degustazioni di vino online di ViniWebstore

Un evento online dedicato a tutti gli amanti del vino che non hanno tempo di visitare una cantina. ViniWebstore, l'ecommerce di vini, lancia la sua serie di degustazioni online dedicate alle regioni italiane. Ogni appuntamento si concentrerà su una regione in particolare, per approfondire e degustare i vini tipici di quel territorio.

Il primo appuntamento, "Il Veneto in un calice" si terrà il 14 Ottobre alle ore 19. Alla conduzione, il titolare dell'ecommerce Luca Fabbri e la sommelier Jessica Zanette.