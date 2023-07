Ritardo nel volo Zante-Verona. «Passeggeri lasciati senza informazioni né assistenza»

Disavventura estiva per circa 180 veronesi di rientro da Zante all'aeroporto Catullo. Lunedì scorso, 17 luglio, il volo operato dalla compagnia Volotea e programmato per le 8.25 è effettivamente partito da Zante e arrivato a Verona ma solo dopo diversi avvisi di ritardo. Il volo è partito alle 21.10 (ora locale, quindi le 20.10 in Italia) ed atterrato al Catullo alle 22.03.

«L'assistenza all'aeroporto di Zante è stata inesistente come anche il supporto fornito dal vettore Volotea - ha riferito uno dei malcapitati passeggeri - Le informazioni da Volotea sono state assenti ed è stato impossibile contattare la compagnia sia al telefono che in chat. Siamo stati lasciati privi di informazioni ma anche di assistenza primaria come la distribuzione gratuita almeno di acqua da bere vista la lunga permanenza al gate di imbarco per oltre 12 ore. Come totalmente assente anche l'assistenza ai numerosi bambini e alle persone anziane».

Tra i passeggeri si è creata una sorta di rete per organizzare un'azione comune e raccogliere i contributi personali in vista di un eventuale risarcimento. I passeggeri del volo V7 1555 del 17 luglio 2023 da Zante a Verona, se interessati a partecipare all'azione collettiva possono scrivere un'e-mail a 17luglio2023@virgilio.it.

Una disavventura gemella, anche se di minore entità, a quella avvenuta ai viaggiatori che sempre con Volotea da Zante dovevano tornare a Palermo. Come riportato da PalermoToday, i passeggeri palermitani hanno dovuto aspettare due giorni prima di ritornare dall'isola greca.