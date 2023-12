A San Bonifacio al via un percorso formativo per facilitatori dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto

Inizierà a San Bonifacio (Vr) lunedì 8 gennaio e si concluderà lunedì 18 marzo, per un totale di 10 incontri, un nuovo percorso formativo per volontari facilitatori dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto a cura di Viviana Casarotto, psicologa psicoterapeuta coordinatrice del servizio-segno “Lutto, solitudine ed esperienza del limite” di Caritas Diocesana Vicentina. Il percorso è gratuito ed è rivolto a tutte le persone sensibili ai temi della morte e della vita, in un’ottica di offrirsi come potenziali facilitatori di un gruppo di auto mutuo aiuto per persone in lutto.

Gli incontri si terranno sempre di lunedì, dalle 20 alle 22.30, presso la sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco, in via San Giovanni Bosco 3, nelle seguenti date: 8-15-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio, 4-11-18 marzo. Tra i vari argomenti l’autoconoscenza, le emozioni e i sentimenti, gli elementi base della comunicazione e della relazione, gli elementi base della relazione di aiuto, il processo di elaborazione del lutto, la prossimità e la cura delle relazioni, lutto e covid, le caratteristiche dei gruppi di auto mutuo aiuto, il ruolo del facilitatore e i gruppi online.

«In tutto il territorio diocesano – spiega Viviana Casarotto – i gruppi di auto mutuo aiuto per persone in lutto, afferenti a Caritas Diocesana Vicentina, sono ben 21. I facilitatori sono volontari che mettono a disposizione il loro tempo per accompagnare chi sta vivendo un periodo di dolore a causa della morte di un proprio caro. Il loro ruolo è quello, come dice il nome, di facilitare la comunicazione e l’apertura al dialogo tra le persone che partecipano in un gruppo di auto mutuo aiuto, con un atteggiamento per nulla giudicante, ma empatico e aperto all’ascolto».

Nel territorio veronese della Diocesi di Vicenza è attivo il gruppo “Non solo ricordi” (c/o la sede Caritas di Cologna Veneta in via Papesso 17), a sua volta diviso in un gruppo pomeridiano e in uno serale: il primo si incontra ogni primo e terzo martedì del mese dalle 16.30 alle 18, il secondo ogni secondo e quarto martedì del mese dalle 20 alle 21.30.

«Anche accompagnare e accogliere nell’ascolto chi sta vivendo un dolore legato a un lutto è un atto di carità – sottolinea don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –, perché significa dare sostegno a chi sta soffrendo per un evento della vita che fa emergere un senso di fragilità e disorientamento. Rivolgiamo quindi un appello alle persone sensibili a questo tema: il percorso formativo è un’opportunità per aprirsi al bene verso il prossimo».

Per informazioni e iscrizioni al percorso formativo, contattare la dott.ssa Viviana Casarotto ai seguenti recapiti: e-mail: lutto@caritas.vicenza.it; cellulare 348-7666528 oppure visitare la pagina www.caritas.vicenza.it/formazione.

Modulo iscrizione online: www.tinyurl.com/lutto2024sbonifacio.