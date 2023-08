Festa del riso co' le nose - 37esima edizione

Ritorna la festa più attesa, nel format delle grandi occasioni. TUTTE LE SERE - IL SABATO E DOMENICA ANCHE A PRANZO Da anni questa è la festa che identifica Nogara con il suo piatto più rappresentativo: il Riso Vialone Nano abbinato alle noci. Una vera e propria ondata di gastronomia, musica e spettacoli! Una festa ricca di pietanze, buon vino, animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, drag queens, ballerini, comici, cantanti ed effetti speciali!

La festa si terrà su un’area coperta di circa 2 mila metri quadrati dove si potranno comodamente gustare piatti per ogni tipo di palato: Riso co'le nose, Risotto alla nogarese, Riso tartufo e noci, Riso con tastasal e pontel, Maccheroncini con ragù di anitra, Maccheroncini con le carni bianche, Fritto misto dell'adriatico, Tagliata di manzo, Pizza prosciutto e funghi, Pizza salamino piccante, Pizza vegetariana, Gelato, Dolci... e molto altro...

Dal 24 agosto al 10 settembre. Organizzatore ASSOCIAZIONE NOGARA EVENTI INFO: 3357627252

NOGARA, Via Sterzi: Ex campo sportivo.

Programma spettacoli musicali 24 agosto : Grande inaugurazione - DRAG QUEENS SHOW 25 agosto : ESTASI - TRIBUTO A EROS RAMAZZOTTI 26 agosto : FROM DISCO54 - ENRICO TOFFA DJ 27 agosto : VITO DELLE ROCCE 7 28 agosto : ESTRAZIONE A PREMI 29 agosto : ESTRAZIONE A PREMI 30 agosto : DAVIDE CREMONI E DENISE TURRINI 31 agosto : NOGARA'S GOT TALENT 1^ serata con Categoria BABY e Categoria JUNIOR 1 settembre : LE ALI NERE - TRIBUTO AI NOMADI 2 settembre : SERATA IN COLLABORAZIONE CON ALCATRAZ MILANO 3 settembre : ACOUSTIC LAND 4 settembre : SERA TA BALLI LATINO AMERICANI E CARAIBICI 5 settembre : ESTRAZIONE A PREMI 6 settembre : CAVALLINI - Novila Summer Tour 7 settembre : NOGARA’S GOT TALENT 2^ serata con Categoria BIG e Categoria SENIOR 8 settembre : GADARA 9 settembre : GIUSY ZENERE... spettacolo comico 10 settembre : DRAG QUEEN