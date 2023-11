"Europa in Valpolicella" al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano

Via Chiesa, 19 · San Pietro in Cariano

Via Chiesa, 19 · San Pietro in Cariano

Incontro MFE Valpolicella e Europe Direct Provincia di Verona aperto alla cittadinanza per conoscere i progetti “BELC - Costruire l’Europa con i consiglieri locali” e “Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi” Incontro promosso dal Movimento Federalista Europeo della Valpolicella e dal centro Europe Direct Provincia di Verona per presentare alla cittadinanza due progetti accomunati dall’intento di avvicinare l'Europa alle persone tramite la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea e dei valori di democrazia, libertà e pace alla base della nostra comunità europea.

Alla presenza di sindaci e consiglieri di numerose amministrazioni della provincia di Verona verrà illustrato alla cittadinanza il progetto “BELC - Building Europe with Local Councillors” (Costruire l’Europa con i consiglieri locali); dopo di che, sul fronte della conoscenza dell’Unione Europea nel mondo della scuola, sarà presentato a insegnanti e rappresentanti delle scuole primarie e secondarie della provincia il progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi - la fondazione dedicata ad Antonio Megalizzi, il giornalista e speaker radiofonico appassionato divulgatore dell’Europa morto nell’attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo nel dicembre 2018.

Il contesto

Le elezioni per il Parlamento europeo in calendario per giugno 2024 ci daranno modo di esprimere il nostro voto sul futuro dell'Europa e per questo è fondamentale essere bene informati sulla nostra Unione Europea che può forse sembrare un’entità lontana ma che è, invece, presente nelle nostre vite quotidiane a vantaggio di una esperienza di cittadinanza più consapevole e piena. Due gli ambiti dove questo cammino può compiersi: le amministrazioni pubbliche, che devono farsi intermediarie attive – e il mondo della scuola – che ha il compito di diffondere conoscenza dei valori e delle opportunità concrete per studenti e studentesse.

Amministrazioni locali ed Europa

Giacomo Cona, consigliere con delega alle politiche europee nel Comune di Verona e organizzatore del festival Verona Europa di maggio 2023, spiegherà il progetto della Commissione europea “BELC - Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, nato per creare in tutta Europa una rete di amministrazioni locali che, per mezzo dei loro rappresentanti eletti, costruiscano un’alleanza innovativa tra le istituzioni dell’Unione Europea e le realtà territoriali e locali, mettendo in connessione esigenze, richieste e proposte dai territori con le politiche e le soluzioni adottate ai più alti livelli della governance europea. Porteranno la loro testimonianza i sindaci e i consiglieri della provincia veronese che aderiscono al progetto BELC.

La scuola e l’Europa

Federica Megalizzi, sorella di Antonio e vicepresidente della omonima fondazione, illustrerà la mission della Fondazione che mantiene vivo il nome e il sogno europeo del giovane reporter appassionato di Europa e precursore dei podcast utilizzati come megafono chiaro e diretto per diffondere conoscenza sull’Unione europea soprattutto al mondo universitario. Francesco Cafarelli, project manager della Fondazione, spiegherà poi nel dettaglio le caratteristiche del “Progetto Ambasciatori” con cui la Fondazione forma ogni anno studentesse e studenti universitari per fare educazione civica europea nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. In chiusura, Daniela Mondardo del centro Europe Direct della Provincia di Verona, offrirà un focus sulle opportunità con cui i territori possono attivare un contatto fruttuoso con le istituzioni europee e presenterà il piano d’azione che il centro ha elaborato in vista dell’anno 2024. Una serie di iniziative ed eventi volti a coinvolgere e dare voce ai territori e alle cittadine e cittadini della Provincia di Verona nell’ambito delle politiche e opportunità europee.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per informazioni scrivere a mfevalpo@gmail.com e europedirect@provincia.vr.it