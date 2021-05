Festival So Agro: tra i relatori anche Cantina Valpantena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Anche Cantina Valpantena parteciperà a So Agro – Festival dell'Agroalimentare Veneto, in programma giovedì 27 e venerdì 28 maggio a Padova: sarà Manuel Orlandi, quality manager e enologo dell'azienda di Quinto di Valpantena (Verona), a prendere parte come relatore alla conferenza Vino, sostenibilità e certificazioni, che si terrà venerdì 28 maggio, alle 16.15. Orlandi presenterà il primo caso di Valpolicella Superiore DOC e Amarone della Valpolicella DOCG sostenibili. Si tratta dei vini della linea Brolo dei Giusti di Cantina Valpantena, che per primi hanno ottenuto la certificazione V.I.V.A., programma del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’analisi di quattro indicatori (Aria, Acqua, Territorio, Vigneto).

«Coltivare direttamente i vigneti da cui si ottengono i vini della linea Brolo dei Giusti – spiega Manuel Orlandi – consente di ottenere un controllo totale della produzione, dalla crescita e selezione delle uve fino al blending e all’imbottigliamento, per ottenere un prodotto ricercato e di qualità. Anche il logo che identifica Brolo dei Giusti, il 'giusto' agricoltore che alla fine di una giornata di lavoro si siede sulla 'marogna' a contemplare il suo operato, immerso nella geometrica bellezza delle vigne, simboleggia la filosofia che ci guida nella conduzione di questi vigneti: il rispetto per la natura e l'amore per le cose ben fatte». So Agro si terrà il 27 e il 28 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, e verrà trasmesso in diretta su Youtube dal BUH 12, Building Hurban Hub, edificio storico della Zona Industriale di Padova.