Il campo dei tulipani | Flover Farm

A Bussolengo si ripete la meraviglia della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il campo dei Tulipani da Sabato 16 Marzo nella Flover Farm di Bussolengo (a soli 100 metri dal Garden Center) con un’ importante novità! Questo autunno abbiamo messo a dimora ben 300mila bulbi, che regaleranno una coloratissima fioritura.

Le varietà presenti sono un centinaio e sbocceranno a scalare e fino a metà aprile (salvo variazioni metereologiche); potrete passeggiare tra le fila, scattare foto instagrammabili, ammirare le specificità dei fiori multicolori e cogliere quelli che più attraggono. Non solo: iniziative speciali per grandi e piccoli daranno la possibilità di trasformare una “semplice” visita in una giornata di divertimento e relax in chiave bucolica.

ORARI:

Dal lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19.

Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Il giorno di Pasqua il campo resterà chiuso.

PASS TULIPANI - Il pass, acquistabile tutti i giorni presso la Flover Farm, ha un costo di 5 euro e comprende 3 tulipani + un buono del valore di 2 euro da spendere in Garden a Bussolengo.

I bambini sotto al metro di altezza, le persone diversamente abili con un accompagnatore: ingresso gratuito. (senza tulipani e buono).

PROMO FAMIGLIE: 2 adulti + 2 bambini under 18: 15 euro compresi nel pass 9 tulipani e 3 buoni da 2 euro da spendere in Garden.