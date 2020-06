Nuove precipitazioni, il maltempo non si placa: cumuli di grandine in Lessinia

Pioggia e maltempo non sembrano voler abbandondare Verona e la sua provincia. L'ultima allerta meteo diffusa dalla Regione Veneto, resterà in vigore anche per giovedì 11 giugno, mentre nella serata di martedì nuove perturbazioni si sono abbattute in diverse aree scaligere.

Fortunatamente non si sono verificati i problemi registrati nei giorni scorsi ed i vigili del fuoco non sono stati chiamati a particolari interventi, dopo essere stati in prima linea soprattutto nel corso del weekend.

Il video in alto, pubblicato sulla pagina Facebook di Meteo4 Verona, mostra invece gli effetti dell'abbonadante grandinata che nel pomeriggio del 10 giugno è scesa sulla Lessinia: la zona è quella di Sant'Anna d'Alfaedo, dove il grande accumulo di chicchi dà l'impressione che possa trattarsi di neve.