Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 luglio 2020

Nuovo fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere: in città proseguono le speciali visite guidate in centro con tre nuovi eventi dal 10 al 12 luglio, così come anche le visite "Riscopriamo l'anfiteatro Arena". Da segnalare inoltre anche la visita guidata attraverso il rione della Dogana che si svolgerà venerdì per riscoprire il quartiere dei Filippini, così come sabato 11 luglio è da non perdere il nuovo appuntamento al Giardino Giusti per un'affascinante visita guidata in uno dei luoghi più caratteristci di Verona.

Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare qui

Spostandoci in provincia, troviamo a Bussolengo il primo evento "Shopping Nights del Distretto", un venerdì sera tra musica, spettacoli e negozi del centro cittadino aperti fino alle ore 23. Altro appuntamento degno di nota è poi quello di San Giovanni Lupatoto, con il "Cucine a Motore - Food Truck Festival" che si terrà nel weekend dal 10 al 12 luglio. Da segnalare anche la riapertura di Aquardens, le terme con sede a Pescantina, che si terrà sabato 11 luglio con numerose novità per gli ospiti.

Venerdì sera, inoltre, questa volta a Isola della Scala, da segnalare anche l'evento "Note di stelle sull'Isola", una serata imperdibile che inaugura la nuova rassegna a base di musica dal vivo in strada, shopping fino alle 23, spettacoli d'intrattenimento anche per bambini e ristorazione all'aria aperta. Sul Garda proseguono inoltre gli appuntamenti della rassegna "L'estate del Chiaretto", in programma sabato e domenica a Bardolino, con degustazioni lungolago davvero da non perdere. Per i più sportivi, infine, segnaliamo nella gioranta di sabato un grande classico della costa lacustre: al via da Torri del Benaco la "Traversata a nuoto del Garda" con arrivo previsto a Toscolano Maderno sulla sponda bresciana.

TEATRO

Per la rassegna Teatro nei Cortili va in scena dal 10 al 13 luglio all'Arsenale lo spettacolo "Le petit cafè". Fino a domenica è inoltre in programma la nuova rassegna del Teatro Laboratorio con un ricco programma di spettacoli anche per il weekend tutto da scoprire. In provincia è quindi da segnalare a Villa Albertini lo spettacolo "Le furberie di Arlecchino", in scena venerdì sera in occasione della rassegna teatrale ScenArbizzano. Venerdì 10 luglio presso gli Impianti sportivi di Salionze a Valeggio sul Mincio è poi in programam "L'Orso e la domanda di matrimonio", due atti unici comici di Anton Cecov che ci propone l'eterno tema

dell'amore come passione immediata e irrefrenabile. Protagonista d'eccezione nel fine settimana di Sommacampagna, presso Villa Venier sabato 11 luglio, sarà Andrea Pennacchi per il suo imperdibile spettacolo "Pojana e i suoi fratelli".

MOSTRE

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare la nuova esposizione dedicata allo scultore Ugo Zannoni "La mano che crea", con in programma anche apposite visite guidate gratuite durante l'intero weekend.

Presso la Biblioteca Capitolare di Verona è inoltre visitabile la mostra "Post fata resurgam!", mentre sono tornati accessibili in città anche il Museo di Castelvecchio, quello di Storia Naturale, l’Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, oltre ai già fruibile Cortile e Casa di Giulietta e, infine, la Torre dei Lamberti.

Sabato 11 luglio si terrà a Sommacampagna l'inaugurazione (non accessibile al pubblico) della mostra "Germogli d'Arte" che resterà però allestita e visitabile a Villa Venier per tutto il periodo estivo: si tratta di una mostra collettiva, composta da 5 sotto-mostre della durata ciascuna di 2 settimane.

MUSICA

Prosegue a Verona la felice rassegna che coniuga i piaceri della buona tavola con la musica live "Le 100 Note in Rosa": venerdì 10 luglio alle Cantine de l'Arena da non perdere il concerto di Meek Hokum, mentre sabato 11 luglio al Ristorante La Piazzetta ci sarà spazio per NG & Fab Lonardoni, Angelica Peroni e Fabio Lonardoni. Al Calmiere il 12 luglio appuntamento con il divertente "Tomboletto: il Bingo Musicale" a cura di Leonardo Maria Frattini, mentre domenica 12 luglio al Ristorante Antica Torretta arriva Sanketti e alla Costa della Brà suonerà invece Pietro Cupo Cuppone.

Sempre in città prosegue al Teatro Ristori la rassegna R-estate – Il suono dopo il silenzio, con il secondo appuntamento che vedrà protagonista, venerdì 10 luglio, la pluripremiata pianista veneziana Gloria Campaner. Spostandoci in provincia, da segnalare il luglio a Legnago l'avvio del "Verona Beat in tour 2020", mentre sul lago di Garda a Lazise è in programma sabato sera un nuovo appuntamento musicale dedicato al flower power, con una nuova edizione della "Festa Hippy". Per domenica 12 luglio è infine da segnalare a Tregnago nel parco di Villa Ferrari dalle Spade il concerto "Pachamama" per voce, flauto traverso e arpa celtica.

CINEMA

In città a Verona torna il Bridge Film Festival, un evento quest'anno dedicato alla "generazione Z", i primi "nativi digitali", proponendo una serie di opere cinematografiche che potranno essere fruite dal 9 all'11 luglio nella splendida location lungo il fiume Adige in via Dogana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre in città, l'Arena estiva del Cinema Fiume, propone venerdì sera Il mistero di Henri Pick, per la regia di Rémi Besancon, con Fabrice Luchini e Camille Cottin. Sabato sarà poi la volta della commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l'estate, per la regia di Massimo Venier.