Crisi Melegatti, tempi lunghi per la prossima asta dopo il primo giro a vuoto

Tempi lunghi per l'annosa vicenda legata a Melegatti, la storica azienda dolciaria veronese. Secondo quanto riportato da TgVerona, durante l'incontro per la prima asta (andata deserta) tra i curatori fallimentari e il giudice, sarebbe emersa la volontà di proseguire con l'esercizio provvisorio, in attesa di una nuova asta che dovrebbe tenersi a settembre.

Quest'ultimo era stato autorizzato lo scorso 25 giugno ed aveva permesso il rientro al lavoro di 11 dipendenti, impegnati a rinfrescare e mantenere "vivo" il lievito madre.

La speranza è che prolungando ulteriormente l'esercizio provvisorio, si riesca a guadagnare ancora tempo utile per sollecitare positivamente tutti quei soggetti che nel corso dei mesi scorsi hanno in qualche modo reso noto il loro interesse ad una possibile acquisizione di Melegatti.