Fallimento della Mercatone Uno, indagato l'ad della Shernon Holding

Il Tribunale di Milano ha aperto un'indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti dell'amministratore delegato della Shernon Holding. La Shernon è la società che nel 2018 aveva rilevato la Mercatone Uno; Mercatone Uno che poi è stata dichiarata fallita lo scorso 23 maggio, lasciando senza lavoro dall'oggi al domani 1.800 dipendenti. Tra questi ci sono anche i 37 lavoratori del punto vendita di San Pietro di Legnago, più i colleghi degli altri punti vendita in Veneto, a Carrè, Noventa Vicentina e Occhiobello. Per questo la Regione Veneto sta continuando a monitorare la crisi della Mercatone Uno e, sull'indagine del Tribunale di Milano, l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha commentato: «L'attenzione della magistratura che ha aperto l'inchiesta con tempestività è un elemento positivo, che attendavamo e che sarà molto utile per fare chiarezza sulla vicenda. Ora credo che si debba sottoporre a verifica, con altrettanta urgenza, l’operato dei commissari "dimissionati". La Regione Veneto continua a seguire la vicenda, fornendo il supporto necessario a fornitori, lavoratori licenziati e consumatori, affinché anche nelle sedi parlamentari si comprenda la straordinarietà della vicenda».