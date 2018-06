Disobbedienza fiscale, sotto processo a Vicenza anche venetisti veronesi

C'è un processo a Brescia, potrebbe essercene uno a Rovigo se le richieste di rinvio a giudizio saranno accolte, poi c'è stato il caso molto più piccolo in cui un cittadino fermato per resistenza a pubblico ufficiale ha chiesto asilo politico perché appartenente allo Stato Veneto. E giovedì 21 giugno a Vicenza, comincerà l'udienza preliminare per 32 venetisti accusati di evasione ed incitamento all'evasione fiscale. E tra di loro ci sono molti disobbedienti fiscali veronesi.

Tempi duri dunque per gli indipendentisti veneti, ma quella di giovedì sarà una giornata dura anche per la Digos vicentina, in allerta perché il Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto ha annunciato un'affollata manifestazione davanti al tribunale berico. A darne conto è VicenzaToday, che ha riportato anche il messaggio diffuso attraverso i social network dai venetisti.

Siamo chiamati a difendere tutti noi autodeterminati ed in particolare chi lotta per la nostra autodeterminazione e quindi per la nostra libertà. Ci hanno chiamati a rispondere di associazione a delinquere ed istigazione a non pagare le tasse. Come voi sapete alle serate diciamo chiaramente che in questo momento di passaggio non paghiamo le tasse al governo occupante ed è nostro diritto non farlo, in quanto il governo è in difetto di giurisdizione sul nostro territorio e non ce le può chiedere. La partecipazione si potrebbe dire che è quasi obbligatoria per ciascuno di noi. Solo se saremo in tanti faremo capire che non possono calpestare i nostri diritti, né la nostra terra senza una chiara risposta da parte nostra.