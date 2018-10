Come è l’aria a Verona Sud? Lo rivela un incontro aperto ai cittadini

Il progetto europeo Looper ci dirà come è l’aria a Verona sud. Saranno infatti presentati venerdì sera, nel corso di un laboratorio aperto a tutta la cittadinanza, i dati raccolti dai monitoraggi fatti nei mesi scorsi sulla qualità dell’aria e l’inquinamento acustico nella zona sud della città. L’appuntamento è alle 20.45, al centro culturale 6 maggio 1848, in via Mantovana 66.

Durante la serata, promossa da Comune di Verona, Legambiente e Iuav Venezia, i cittadini potranno farsi parte attiva, proponendo interventi mitigativi per limitare il traffico veicolare al fine di migliorare la qualità ambientale.

All’indirizzo verona.looperproject.eu, possono essere visualizzate le informazioni raccolte da Arpav, con le campagne di monitoraggio degli inquinanti; i dati ricavati dai sensori portatili presenti sul territorio; le osservazioni sulle criticità dell’area di Verona Sud, raccolte con il coinvolgimento della cittadinanza.

Per la prima fase di monitoraggio, effettuata da febbraio ad aprile di quest’anno, sono stati utilizzati 2 mezzi mobili di rilevazione PM10 e PM2.5, su via Udine a Borgo Roma e via Cacciatori Piemontesi alle Golosine; 60 sensori passivi sull’area di Verona Sud; 2 campionatori acustici messi a disposizione della cittadinanza. In fase di test, sono stati inoltre usati 8 dispositivi di controllo dell'aria realizzati dall’Istituto Salesiano San Zeno.

Informazioni al numero 0458009686.