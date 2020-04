Nuova ordinanza di Zaia: «Nel comune di residenza si può uscire»

Delusione e frustrazione. Con questi stati d'animo Luca Zaia si è presentato oggi, 27 aprile, ai cittadini nell'aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Stati d'animo provocati dal decreto del Governo presentato ieri, 26 aprile, dal premier Giuseppe Conte sulla cosiddetta «Fase 2», ovvero il periodo di convivenza con il virus che partirà dal 4 maggio. Per Zaia, il nuovo provvedimento governativo non sarebbe funzionale perché sarebbe sbagliato l'approccio. «L'approccio del Governo parte dalla singola bottega e crea tutta una serie di norme per arrivare al cittadino - ha spiegato Zaia - In questo modo, però, sarà impossibile far tutto perché tutto sarà blindato. Bisogna rovesciare la prospettiva e partire dal cittadino. Bisogna decidere cosa serve al cittadino per essere in sicurezza. Una volta che il cittadino avrà mascherine, guanti e tutto il resto potrà andare dove vuole e il problema sarà risolto. Non possiamo regolamentare impresa per impresa, altrimenti il sistema non sta in piedi. Non dico che non debbano esserci delle regole, ma una volta messo in sicurezza il cittadino queste regole saranno minimali».

Al Governo mancherebbe senso pratico, secondo Zaia. Quel senso pratico che il presidente della Regione avrebbe riversato in una nuova ordinanza che sarà valida per alcune sue parti già dalle 18 di oggi. Quello regionale è dunque un provvedimento pensato per alleggerire le limitazioni imposte dal decreto del Governo attualmente in vigore, quello che scadrà il 3 maggio e che sarà sostituito dal nuovo decreto presentato ieri da Conte. «Già dalle 18 di oggi è consentito lo spostamento individuale per attività all'aria aperta, anche in bicicletta, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti, rispettando la distanza di un metro tra le persone e utilizzando mascherina e guanti - ha dichiarato Zaia, leggendo la sua nuova ordinanza - Vuol dire che si esce di casa. Si può passeggiare o fare jogging nel proprio territorio comunale. Dalle 6 di domani mattina, invece, chi ha una barca o un seconda casa al di fuori del proprio comune di residenza, ma all'interno del territorio regionale, potrà raggiungerla per svolgere dei lavori di manutenzione». La nuova ordinanza regionale, inoltre, concede la vendita di cibo da asporto in macchina, come ad esempio il McDrive, ed inoltre recepisce i nuovi accordi tra Governo e parti sociali per la sicurezza nei luoghi di lavoro.