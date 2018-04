Tezenis, nessuna impresa in casa della capolista. Vince Trieste 80-70

L'impresa della gara d'andata non è riuscita alla Tezenis Verona, che esce sconfitta dalla sfida disputata in casa della capolista Trieste nella sera di sabato 31 marzo. Per i gialloblu è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Ferrara quando mancano tre partite alla fine della stagione regolare. In classifica ora la Scaligera è settima, scavalcata da Ferrara, ma a soli 4 punti dal terzo posto.

A Trieste, i locali dell'Alma partono meglio si portano sul 10-4. Verona risponde con Poletti e Greene che dimezzano lo svantaggio. La Tezenis sembra in grado di restare in scia dei padroni di casa, si porta anche sul -2 (14-12) prima di un break guidato da Bowers che riporta Trieste a due possessi di vantaggio. Nel finale di primo quarto lo strappo dell'Alma si fa sempre più ampio e il parziale si chiude 29-18. Nella seconda frazione, Verona prova a rimontare e riesce a tenere a freno l'attacco dei triestini. Quando suona la sirena dell'intervallo, il punteggio però rimane sempre con i locali in vantaggio di 11 punti (44-33).

Nella seconda metà dell'incontro si rivede la Trieste letale in attacco del primo tempo. L'Alma tocca anche un vantaggio di 18 punti. La Tezenis può solo limitare i danni alla fine del terzo quarto per sperare in una eroica rimonta negli ultimi dieci minuti. L'ultimo quarto inizia con Trieste in vantaggio 66-48. Nell'ultimo quarto si vede la Verona più bella, anche se l'impresa di recuperare tutto lo svantaggio è enorme. Trieste arriva al massimo a perdere la doppia cifra di vantaggio, ma non perde mai il controllo della gara che si conclude 80-70.