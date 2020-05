Affare Agsm, Aim, A2A, opposizioni vogliono vedere il piano industriale

Domani, 20 maggio, è il giorno del consiglio comunale straordinario chiesto dalle opposizioni veronesi per discutere del progetto industriale preliminare che dovrebbe aggreggare Agsm, Aim e A2A. Non accolta la proposta di un consiglio comunale in presenza negli spazi larghi della Gran Guardia per garantire il distanziamento sociale, l'assise si svolgerà alle 18 in videoconferenza, con la partecipazione dei rappresentati di Agsm, dei sindacati e con la presenza di Roland Berger, l'advisor che ha studiato l'accordo a tre.

Durante il consiglio comunale di domani, le minoranze proporranno una mozione che «contiene tutti gli elementi necessari a dare trasparenza al procedimento di fusione e partnership tra Agsm, Aim e A2A» sostiene il primo firmatario, il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco. Questi elementi sono: la realizzazione di una gara pubblica per trovare il miglior terzo partner industriale possibile, confrontando l'offerta di A2A con quelle di altre aziende del settore; la presentazione al consiglio comunale del piano industriale e la salvaguardia dei posti di lavoro in tutte le aziende del gruppo Agsm. «Ribadiamo - aggiunge Bertucco - che qualunque scelta deve passare da una gara tra tutti i possibili partner industriali. È una richiesta di buon senso e in linea con la normativa vigente. Se la maggioranza vorrà smarcarsi anche da queste semplici considerazioni di buon senso sarebbe un segnale molto grave». Mentre il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini lamenta: «Nessun gruppo consiliare o singolo consigliere è in possesso di piani industriali o documentazione relativa alla futura aggregazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al dibattito si è aggiunta anche la voce di Stefano Pedrollo, candidato consigliere del Movimento 5 Stelle, il quale esprime preoccupazione «per una operazione che non recherà alcun vantaggio ai cittadini ma che anzi porterebbe ad alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei servizi di fornitura e di distribuzione relativi all'energia e gas naturale, nonché nel mercato del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. E dal punto di vista politico è grave che esponenti che si sono sempre spesi per l'autonomia regionale decidano di rinunciare alla territorialità di asset importanti quali l’energia, il gas naturale e la gestione dei rifiuti indifferenziati».