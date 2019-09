Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 settembre 2019

Doppio appuntamento a Veron per tutti gli amanti dello sport, a Boscomantico nella giornata di sabato con la manifestazione "Run Fest Run" e dal 7 all'8 settembre al Giarol Grande con la "Verona Force Run". Da segnalare poi in Borgo Roma l'avvio venerdì della Festa di Settembre tra musica ed enogastronomia, mentre dal 4 al 9 settembre è in programma la Festa di Santa Croce. Da ricordare anche la Sagra dello Stadio che prende il via dal 5 settembre, mentre dal giorno seguente avrà inizio anche la Sagra del Ceo nel parco di Villa Pullè.

Da giovedì a domenica a Quinzano si terrà il festival "Le città invisibili", mentre dal 6 all'8 settembre in tutto il centro storico veronese è in programma la manifestazione "Family Happening". Per gli appassionati di motori, è poi da ricordare il grande evento "La Rossa incontra il Rosso" che vedrà radunarsi numerose Ferrari in piazza San Zeno nella mattinata di sabato. Sempre in città, infine, da segnalare il lieto ritorno dell'iniziativa "Festa in Sottoriva" prevista per domenica nell'omonima via cittadina.

Davvero numerosissimi gli appuntamenti anche nella provincia scaligera: sabato sera sarà la volta dell'attesa "Notte Bianca" di Villafranca, mentre per tutto il weekend si svolgerà a San Bonifacio il Palio delle Contrade. A Buttapietra è da segnalare da venerdì a domenica l'ormai tradizionale festa "Buttabirra", mentre a Monteforte d'Alpone è assolutamente da non perdere la grande Festa dell'Uva. A Isola della Scala, presso Villa Guarienti Baja, si festeggia anche quest'anno con la classica Sagra dell'Anara Pitanara e il Maravilia Festival dal ricchissimo programma tutto da scoprire.

A Nogara prosegue inoltre la Festa del riso co' le nose, mentre a Legnago si svolge dal 5 al 9 settembre "Pizza in piazza" il festival della pizza italiana. Spostandosi ad Albarè di Costermano troviamo invece da venerdì a domenica una nuova edizione del "Brewery Festival", mentre a Valeggio sul Mincio dal 6 all'8 settembre si terrà la manifestazione enogastronomica dedicata al piatto tipico locale "Tortellini e Dintorni".

Si conclude sabato l'ampia rassegna estiva Teatro nei cortili all'Arsenale di Verona con la compagnia Granbadò che propone lo spettacolo "Suorprise" di Alberto Bronzato.

Proseguono inoltre gli spettacoli al Forte Gisella con venerdì 6 e sabato 7 settembre UEP "Aires de Buenos Aires".

In occasione della manifestazione "L’arte racconta i quartieri", sabato 7 settembre, ben 97 artisti e espiranti tali prenderanno posizione in alcune delle più suggestive location di Verona per dare vita alla propria opera e, così facendo, ad una mostra di pittura in estemporanea a cielo aperto. Sabato e domenica, inoltre, presso la Gran Guardia sarà possibile ammirare le numerose opere degli artigiani veronesi raccolte nell'esposizione "Mani creative".

Presso il parco di Villa Buri a Verona è invece da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati".

All'interno del Teatro Satiro Off è infine visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona. Al Palazzo della Gran Guardia prosegue invece fino al 22 settembre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Il Museo di Castelvecchio continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Per quanto riguarda la provincia, sabato 7 settembre presso la Chiesa di San Rocco in Borgo Bassano a Soave inaugura "Maria Luisa Ruffo. Arte ragione di vita", mostra personale a cura di Maria Teresa Benetton.

Ultimi appuntamenti in Arena per il festival lirico che vede in cartellone venerdì sera la "Tosca" di Puccini, mentre il gran finale sarà riservato all'"Aida" di Verdi il 7 settembre. Da segnalare inoltre il doppio appuntamento a Verona e a Isola della Scala con "Sentieri di musica", la manifestazione che vede protagonista l'Orchestra Europea Discanto.

Sabato sera inoltre al Teatro Romano si rinnova l'appuntamento con l'evento "Ecco perché canto", contest musicale di christian music e testimonianze religiose. Domenica sera, questa volta a Ca' di David, si esibirà anche la Respect Soulband.

In provincia, è invece da segnalare il live della Big Band Jazzset Orchestra che si esibirà sul lungolago Regina Adelaide di Garda nella sera di domenica.

Tra le nuove uscite in sala, si segnala il film del regista bresciano (Salò) Stefano Cipani Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, ma anche il nuovo film di Pietro Marcello con Luca Marinelli Martin Eden e, infine, 5 è il numero perfetto di Igor Tuveri con Toni Servillo e Valeria Golino.