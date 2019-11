Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 novembre 2019

Davvero numerosi gli eventi interessanti anche per questo nuovo weekend veronese: in città prendono il via venerdì gli attesissimi Mercatini di Natale che anche quest'anno coloreranno le vie e piazze di Verona, offrendo a tutti i visitatori specialità enogastronomiche, ma anche curiosi oggetti d'artigianato e tante idee regalo. Restando in tema, all'ex Arsenale è in programma il 16 e 17 novembre "Storie creative - Il mercatino dell'hand made", un altro posto ideale dove poter acquistare fantastici regalini natalizi.

Sempre in città da non perdere la prima edizione del Festival della Scienza "Oltre la Luna" che si terrà a Palazzo Orti Manara, mentre in Fiera è da segnalare nelle giornate di sabato e domenica un altro importante evento, vale a dire il Festival del Futuro. Per tutti gli amanti dello sport ed in particolare della corsa, assolutamente da non perdere la nuova attesa edizione della Verona Marathon che si svolgerà domenica attraversando le vie cittadine e toccando i luoghi più suggestivi del capoluogo scaligero.

In provincia è invece da segnalare sul lago l'avvio dell'Antica fiera di Santa Caterina che si svolgerà a Brenzone, mentre a Castelnuovo del Garda è in arrivo dal 15 al 18 novembre l'Antica fiera di Cavalcaselle. In tema natalizio da segnalare il fantastico Villaggio di Natale visitabile a Bussolengo presso il Flover Garden Center, mentre tra le iniziative enogastronomiche da non perdere, prosegue a Isola della Scala la grande Fiera del bollito con la Pearà. Da ricordare infine, questa volta nel Comune di Veronella, l'inizio della Festa della Verza Moretta in programma dal 15 al 24 novembre.

Al Teatro Nuovo di Verona è in scena fino a venerdì lo spettacolo "Alle 5 da me" con protagonisti Gaia De Laurentis e Ugo Dighero. Il 16 e 17 novembre, sempre al Nuovo, saranno invece insieme sul palco Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero per lo spettacolo "Te siento...Tango". Sabato e domenica il Teatro Camploy ospita invece la divertente commedia dal titolo "Le pillole di Ercole". Venerdì sera, inoltre, il Teatro Ristori inaugura la sezione danza della nuova stagione con lo spettacolo "Neapolis Mantra".

Sempre in città è poi da segnalare lo spettacolo "Enciclopedia della donna perfetta", in programma al Teatro Blu in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Da ricordare inoltre l'avvio sabato 16 novembre degli spettacoli de "Il circo dei ragazzi straordinari" presso l'Accademia d'Arte Circense di Verona. In provincia, è infine da segnalare il musical "Aladino e la lampada meravigliosa" in programma al Teatro Salieri di Legnago nelle giornate di sabato e domenica.

Inaugura venerdì 15 novembre al Palazzo della Gran Guardia di Verona l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" che resterà visitabile fino al 5 aprile 2020. Altra novità, sempre alla Gran Guardia, l'avvio della tradizionale mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porterà nella città scaligera oltre 400 presepi tutti da ammirare. Presso l'Istituto salesiano San Zeno sarà inoltre allestita dal 14 al 17 novembre l'esposizione dedicata alla figura di Giovannino Guareschi, scrittore, giornalista, umorista e caricaturista.

Alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo africano è visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru. A Palazzo Barbieri la città di Verona celebra poi i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino con la mostra fotografica dal titolo "Mr. Gorbachev, tear down this wall!". Presso la Biblioteca Civica è possibile visitare un'altra mostra di fotografia dedicata ai "Luoghi del Ventennio" tra memoria e tempo presente, mentre nella giornata di venerdì inaugurerà presso la galleria Fonderia 20.9 la mostra "15/20 per cento" di Agnese De Pedrini. In provincia è invece da segnalare l'inaugurazione prevista sabato al Museo Nicolis di Villafranca della mostra "I grandi trofei del Vespa Club Italia".

Domenica 17 novembre debutta al Teatro Filarmonico, per la stagione di musica lirica, una nuova produzione de "L’Elisir d’amore", il celeberrimo melodramma giocoso di Gaetano Donizetti. Sempre in città da ricordare inoltre la finale del Premio musicale Roberto Rizzini che si svolgerà sabato 16 novembre presso la Fucina culturale Machiavelli.

Doppio appuntamento da non perdere alle Cantine de l'Arena nel weekend: venerdì alle 22 scatta l’ora del Teaspoon Quartet, un viaggio attraverso le "routes" e le "highways" americane, mentre domenica si terrà l'omaggio al grande Nat "King" Cole, pianista e cantante statunitense, con il Three for Nat di Francesca Bertazzo.

Da non perdere inoltre al Colorificio Kroen di Verona il live dei The Winstons che si esibiranno nella serata di venerdì. In provincia è invece da segnalare il concerto sabato sera dei Blank Manuskript al Club Il Giardino di Sona, mentre per la serata di venerdì al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala è in arrivo il festival "Isola Risuona".

Prosegue in città anche questo weekend fino a domenica con un ricco calendario di proiezioni il Festival del cinema africano. Tra le novità in sala si segnalano invece il film Le Mans '66 - La grande sfida con protagonisti Matt Damon e Christian Bale, mentre per il cinema italiano è in uscita la commedia di e con Christian De Sica Sono solo fantasmi.