Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 gennaio

Domenica 14 gennaio torna il Mobility Day, l'intera area all'interno delle mura cittadine sarà quindi vietata ai veicoli a motore privati, ma in compenso non mancheranno numerose attività organizzate nel centro storico: in programma visite guidate alla Villa Romana in Valdonega, mentre al museo di Storia Naturale saranno attivi dei laboratori gratuiti per bambini, infine in piazza Erbe, dalle ore 10, ci saranno il ludobus e i giochi ecologici che animeranno il centro.

In provincia è da segnalare a Roveredo di Guà la 22^ edizione della Fiera del Radicchio che si terrà dal 12 al 14 gennaio: sarà possibile degustare i numerosi prodotti proposti dalla cucina della Pro Loco, come il risotto al radicchio e tastasale, il cotechino con la pearà, le salsicce al radicchio con polenta e l’insalata di radicchio. Non mancherà neppure il dolce, come l’apprezzatissima sbrisolona al radicchio, e il pane aromatizzato al radicchio.

La Compagnia Granbadò presenta al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Notti d'Oriente" fino a venerdì 12 gennaio, mentre sabato e domenica è in programma lo spettacolo "S.E.L.F. CONTROL (mantenete la calma)" della Compagnia Zeropuntoit. Sempre il 13 e 14 gennaio, Fucina culturale Machiavelli ripropone lo spettacolo "Dopodiché stasera mi butto" che aveva già riscosso grande successo lo scorso anno.

In provincia da ricordare il grande show al Teatro Salieri con Paolo Belli "Pur di fare musica" in programma venerdì 12 gennaio, mentre al Teatro Dim di Castelnuovo farà il suo ritorno la rassegna Theater in Dialect con lo spettacolo "Copa la vecia".

Ha inaugurato questa settimana la mostra "Trasmutazioni", con ingresso libero al Palazzo della Gran Guardia di Verona, che presenta le originali creazioni artistiche di Roberto Oliva. Tra le novità, da segnalare anche l'esposizione di Pia Gazzola "Sorvolo" che inaugurerà sabato presso la galleria Studio la Città.

Palazzo Barbieri ospita inoltre la mostra fotografica itinerante "Istria. Tragedia italiana del '900", mentre da ricordare è anche l'esposizione allestita alla Libreria la Feltrinelli con le tavole a fumetti di Reinhard Kleist che raccontano la vita del grande Nick Cave.

Prosegue nel frattempo l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona" al Museo di Castelvecchio, mentre al Museo di Storia Naturale è allestita la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens e alla Galleria d’Arte Moderna la mostra "Il mio corpo nel tempo. Lüthi, Ontani, Opalka". Al Palazzo della Gran Guardia è visitabile invece la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre il Palazzo AMO ospita l'esposizione dedicata a Fernando Botero, oltre alla speciale mostra "I love LEGO".

Con il progetto "Variazioni Goldberg" prende il via al Teatro Ristori la stagione di musica Barocca con un doppio appuntamento giornaliero sabato 13 gennaio alle 19 e alle 20. Nel pomeriggio di sabato grande appuntamento alla Libreria la Feltrinelli con la cantante Francesca Michielin che si esibirà in un live-set di presentazione del suo ultimo disco "2640".

Concerti da non perdere anche al Cohen Verona nel fine settimana: si comincia il venerdì sera con i Manouche Glacés, mentre sabato toccherà ai Grimoon con il loro progetto tra musica e cinema, infine domenica spazio ai Regina Mab e al loro viaggio musicale attraverso celebri colonne sonore di film. Venerdì sera, inoltre, alle Cantine de l'Arena è in arrivo la Morblus Band di Roberto Morbioli, mentre per l'aperitivo di domenica sara la volta di Paul Millns & Butch Coulter.

Tra le novità in sala da segnale il film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, per la regia di Martin McDonagh, oltre alla nuova commedia di e con Carlo Verdone Benedetta Follia.