Igiene contro la paura: settimana di laboratori gratuiti al Children’s Museum Verona

Il Children’s Museum Verona, il museo dei bambini da 0 a 12 anni della città di Verona, riapre martedì 3 marzo 2020 dopo la chiusura prevista dall’ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 23 febbraio con un’originale iniziativa: la settimana dell’igiene, laboratori gratuiti per famiglie con bambini da 4 a 12 anni.​

Oggi il Children’s Museum Verona, con quasi ​30.000 i visitatori provenienti da tutta Italia, è diventato un punto di riferimento per le famiglie, i docenti e i turisti della città scaligera e non solo. Curiosità, scienza, gioco e divertimento, sono le parole chiave dell’educazione informale, alla base dell’approccio del Children’s Museum Verona che continua il suo impegno nell’adempimento della sua ​mission:​ avvicinare bambini e adulti al mondo ​STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics;​ mettere a disposizione metodi formativi innovativi a docenti, scuole e famiglie; infine offrire servizi che coincidano con le necessità delle famiglie e della cittadinanza.

Visto il momento delicato che sta affrontando anche la Regione Veneto e le disposizioni date dalle Autorità per il contenimento dell’emergenza da COVID-19, il Children’s Museum Verona ha deciso di affrontare la sfida che sta affrontando l’Italia attraverso un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Per una settimana, ​dal 3 all’8 marzo compresi​, al ThinkLab (il laboratorio didattico-sperimentale del museo) ​si terrà la “settimana dell’igiene”​, dove prenderanno vita una serie di laboratori gratuiti per le famiglie. I partecipanti guidati da un explainer, l’operatore del museo esperto di didattica e comunicazione scientifica, andranno alla scoperta di virus, batteri e meccanismi di difesa armati di microscopio e strumenti da veri biologi.

L'obiettivo dell'attività è quello da una parte di fare chiarezza scientifica e dall'altra creare un momento per i più piccoli che in questa fase vedono apparire "nuovi mostri". L'occasione è quindi quella di raccontare che i "mostri" esistono, ma si possono sconfiggere grazie ad alcuni "super poteri" che si chiamano conoscenza, scienza e curiosità. L'occasione è quella di far sapere ai cittadini di oggi e domani che esistono tanti tipi di "eroi" e che tra questi ci sono scienziati, ricercatori, istituzioni che stanno vigilando e lottando per tutti noi.

Le famiglie potranno così osservare e conoscere da vicino i microrganismi che spesso ci spaventano e imparare come difendersi da loro, a partire dall’igiene personale: «siamo felici di poter contribuire attivamente alla ripartenza della nostra regione in questo momento particolare - raccontano ​Lucio Biondaro e ​Alessio Scaboro direttori del museo - attraverso la formazione dei più piccoli e delle loro famiglie, proponendo loro un’esperienza gratuita di informazione tra divertimento, scienza e curiosità.»

Il museo oltre ad aver già fornito ai visitatori l’utilizzo di gel igienizzante in tutti i servizi, attuerà le direttive indicate nel DPCM: durante la settimana dal 3 all’8 marzo 2020 si prevede una riduzione del 60%​ della capienza massima del museo, così da garantire un’adeguata fruizione degli spazi nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali.

Il CMV prevede inoltre l’ingresso scaglionato dei visitatori: «Siamo convinti che queste delicate situazioni si possano superare con la collaborazione da parte di tutti nel rispetto delle direttive date dagli organi preposti, ma non solo: la scienza, lo studio, la ricerca, la passione e soprattutto la curiosità, sono elementi essenziali per imparare a conoscere virus e batteri, scoprendo quali accorgimenti mettere in atto per prevenire la loro trasmissione con piccole azioni quotidiane. Se lo conosci, non fa paura».

Informazioni e contatti

Dove: ThinkLab - il laboratorio didattico-sperimentale del Children’s Museum. Verona, via Santa Teresa, 12 - 37135 Verona (VR).

Giorni​: 3, 4, 5, 6 marzo - T​urno:​ 16.

Giorni​: 7 e 8 marzo - Turni​:10 - 11.30 - 15.30 - 17.

Durata​: 60 minuti.

Pubblico​: famiglie con bambini da 4​ ai 12 anni.

Costo:​ ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per i bambini partecipanti (max 12).

Per prenotare: ​http://bit.ly/lab_gratuitoCMV.

La visita al museo segue i turni d’ingresso e le tariffe ordinarie.

CHILDREN’S MUSEUM VERONA - Ex Magazzini Generali Via Santa Teresa, 12 37135 Verona - Italy segreteria@cmverona.it

Web: www.cmverona.it