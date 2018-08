Lago di Garda, tornano i turisti russi. "Sono tra i principali top spender"

Non ci sono ancora dati completi e ufficiali ma si può già ipotizzare in crescita la presenza di turisti russi sul lago di Garda questa estate. Secondo i dati Yandex, principale motore di ricerca russo, è stato riscontrato un balzo positivo delle ricerche in russo relative al lago di Garda. Una crescita in tutto il 2017 del 36%. Questo dato, con una proiezione e con altri fattori sul dato estivo, fanno presupporre una presenza importante di turisti russi sul Garda. Lo ha spiegato Giulio Gargiullo, digital marketing manager specializzato nel mercato russo.

Le località sul Garda sono notoriamente amate dai russi, sopratutto dal target lusso, in cerca quindi di turismo esclusivo in cerca di shopping sopratutto fra fashion e luxury, esperienze uniche come masterclass, tour individuali, aperture di musei in esclusiva, e anche il food tourism è in crescita - ha detto Gargiullo - Il turismo dalla Russia negli ultimi mesi è cresciuto grazie alla ripresa del 2017 dell'economia russa. I russi sono i principali top spender e rappresentano il 14% del mercato, secondi dopo i cinesi. Alloggiano nella maggior parte dei casi in hotel a 4 e 5 stelle e per attirarli è fondamentale un sito localizzato per la lingua e la cultura russa. Stiamo parlando di clientela composta da uomini d'affari e liberi professionisti, singoli viaggiatori o piccoli gruppi e famiglie. Un turismo d'alto valore, poiché non solo spende molto oggi, ma tende a tornare più volte in Italia.