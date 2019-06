Annata buona per il melone precoce, ottimo anche contro il caldo

L'arrivo improvviso del caldo in questi primi giorni di giugno, dopo un maggio piovoso e freddo, ha fatto aumentare il rischio di malesseri, cali di pressione o raffreddori. E la Coldiretti Verona consiglia di difendersi con una corretta alimentazione, consumando frutta di stagione come melone, ciliegie e albicocche; frutta rinfrescante, ricca di vitamine e sali minerali.

Ed è vero anche che il caldo di questi giorni ha favorito la maturazione della frutta, in ritardo a causa del freddo e delle precipitazioni, rendendola più dolce e gustosa.



(I meloni offerti agli alunni)

Il melone è stato offerto martedì scorso, 4 giugno, come esempio di cibo ideale "spezzafame" ai circa duecento ragazzi delle classi seconde di quattro scuole secondarie di primo grado di Verona e provincia, che hanno partecipato al concorso sulla merenda "Amica della Terra". I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno presentato la loro merenda ideale, con nome, logo e modalità di confezionamento a una giuria di esperti nelle tematiche della nutrizione, gastronomia, marketing e comunicazione, agricoltura e sostenibilità.

«Quest'anno la qualità del melone precoce è molto alta - ha affermato Riccardo Bonfante, produttore di Gazzo Veronese e presidente sezionale di Coldiretti - poiché i tempi lunghi di maturazione hanno sviluppato maggiormente la parte zuccherina del frutto. Purtroppo, noi produttori rileviamo poca attenzione da parte de gli operatori commerciali tanto che i consumatori rischiano di trovare con più facilità meloni stranieri provenienti da Marocco, Senegal e Spagna piuttosto che locali».