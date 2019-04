Ubriaco alla guida, senza assicurazione e patente: 20 mila euro di multa

Non deve essere stata una Pasqua felice per un cittadino straniero fermato dai carabinieri di Verona nella notte tra lunedì e martedì, il quale dovrà ora pagare una salatissima sanzione per le infrazioni commesse.

Il 37enne, originario della Costa d'Avorio, ha attirato l’attenzione di un equipaggio della Sezione Radiomobile con il suo "stile di guida". Quando è stato fermato, l'uomo si trovava al volante di una Ford Fiesta in stato di ebbrezza alcolica, senza patente e senza assicurazione. Inevitabile dunque la denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre ad una sanzione di 20mila euro ed il fermo del veicolo.

Nei guai è finito anche il fratello dell’automobilista, intestatario dell’utilitaria, colpevole dell’incauto affidamento del veicolo.