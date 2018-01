Presunta truffa ai danni dell'Arcese Trasporti. Denunciati sei dipendenti

False fatturazioni da parte di ditte di Milano, Brescia e Verona per delle manutenzioni fasulle su dei veicoli della Arcese Trasporti. Questi dettagli hanno permesso ai carabinieri di Riva del Garda e ai finanzieri di scoprire una presunta truffa messa in piedi da sei dipendenti della stessa ditta, tutti denunciati a piede libero per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio, come riportato da Ansa.

L'indagine è partita dopo la segnalazione da parte dei titolari dell'Arcese delle cifre gonfiate di alcune fatture per l'acquisto di pezzi di ricambio. Questi pezzi sarebbero stati poi rubati dai magazzini della ditta, a Rovereto, dai dipendenti che poi sono stati denunciati. Illeciti che si sarebbero ripetuti dal 2014 e che avrebbero fruttato circa mezzo milione di euro.

La mente del presunto sodalizio criminale sarebbe un 40enne, contro il quale sono scattati anche dei sequestri ordinati dal tribunale di Rovereto.